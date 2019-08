LIDL PODPORUJE MLADÝCH SLOVENSKÝCH VINÁROV Foto: Lidl Foto: Lidl

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 26. augusta (OTS) - Lidl pokračuje v podpore slovenských dodávateľov, od pondelka 26. augusta zaradí do svojej ponuky štyri vína z produkcie Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre. Diskontný reťazec navyše venuje za každú predanú fľašu do konca augusta spomenutej škole 1 €. Spolu s Lidlom tak budúcich vinárov môžu podporiť aj zákazníci.,“ povedala, riaditeľka SOŠ vinársko-ovocinárskej, a dodala: „“ V budúcnosti si každý z viac ako 50 žiakov tretieho a štvrtého ročníka bude môcť sám vyrobiť svoje prvé vlastné víno. Počas prvých dvoch ročníkov získajú študenti potrebné teoretické vedomosti, v ďalších dvoch ročníkoch sa naplno zapoja do výrobného procesu.Korene Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej siahajú až do roku 1884. Momentálne škola obhospodaruje 4,5 ha vinohradu a ročne vyprodukuje približne 25 000 l vína, šesť druhov bieleho a dva druhy červeného. Študenti a vína z produkcie SOŠ vinársko-ovocinárskej sa pravidelne umiestňujú na popredných priečkach na domácich i zahraničných súťažiach. Dlhodobým cieľom školy, ktorá ako jediná na Slovensku vychováva mladých vinárov, je prispieť k tomu, aby v budúcnosti každé vinárstvo malo odborne vzdelaného vinára.Lidl dlhodobo realizuje viacero projektov určených na podporu slovenských dodávateľov. Všetky z nich pritom platia vo všetkých 136 predajniach Lidla na Slovensku, čím sa odlišujú od viacerých iných podobných iniciatív. Lidl rozšíril svoju ponuku o tematických týždeň „Vyrobené na Slovensku“ a každý týždeň zároveň ponúka zákazníkom „5 cenových hitov zo Slovenska“. Obchodný reťazec taktiež oslovil slovenských dodávateľov výzvou „Dajte o sebe vedieť“, ktorú komunikoval aj prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.V obchodnom roku 2018 zaplatil Lidl slovenským dodávateľom 290 000 000 € v nákupných cenách. Medziročne ide o nárast na úrovni 17%. Domáci dodávatelia zaviezli takmer 30% všetkého potravinového tovaru pre Lidl Slovenská republika, čo zároveň tvorí najväčší podiel závozu pre diskontný reťazec. Druhú priečku obsadili firmy z Českej republiky s 23% a v poradí tretí boli Nemci s viac ako 19%. Dodávatelia zo spomenutých troch krajín majú viac ako 72%-ný podiel na celkovo zavezených potravinách pre Lidl Slovenská republika.