Školy v trnavskom regióne upravujú jedálne a kuchyne pre obedy zadarmo

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavol Ďurčo Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Trnava/Piešťany/Hlohovec 26. augusta (TASR) – Mestá v trnavskom regióne realizovali počas prázdnin opatrenia na zvýšenie kapacít školských jedální v rámci projektu obedov zadarmo. Mestu Trnava vyšli úpravy a doplnenie výbavy kuchýň a jedální na 400.000 eur, dve úplne nové kuchyne stavia, v Piešťanoch na vybavenie inventárom potrebovali najmenej 13.000 eur a v Hlohovci 72.000 eur. Skutočné počty záujemcov o stravovanie v školách zistia ich prevádzkovatelia až po otvorení školského roka.Školy však už teraz vedia, že dotácia štátu na obedy zadarmo nebude postačovať na pokrytie skutočných nákladov. V Piešťanoch podľa hovorkyne mesta Drahomíry Moretovej budú rodičia detí na prvom stupni základnej školy doplácať za obed 0,25 eura a na druhom stupni 0,33 eura.informovala.Doplatky v Hlohovci podľa vyjadrenia Lucie Hausknechtovej z oddelenia komunikácie mestského úradu určilo VZN 249/2019. Malo by sa doplácať na prvom stupni 0,10 eura a na druhom stupni 0,13 eura, ale suma sa môže zmeniť, ak vláda prehodnotí výšku dotácie.Podľa hovorkyne Trnavy Veroniky Majtánovej rodičia by mali za deti na prvom stupni doplácať 0,01 eura a za deti na 2. stupni 0,10 eura.doplnila.Žiakov základných škôl stravujú aj v troch školských jedálňach stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj (TTSK). Podľa Stanislava Pravdu, riaditeľa odboru školstva, vedy, výskumu a regionálneho rozvoja Úradu TTSK Obchodná akadémia Veľký Meder zaznamenala nárast približne 100 stravníkov a museli prijať jednu pracovnú silu do kuchyne. Rodičia budú doplácať 0,30 eura. Stredná športová škola Trnava eviduje nárast približne 65 stravníkov.uviedol pre TASR. Školáci sa budú stravovať aj v jedálni Strednej zdravotníckej školy v Skalici, tam je to zatiaľ v štádiu rokovaní.V Piešťanoch si obedy zadarmo podľa Moretovej vyžiadali vytvorenie štyroch nových pracovných miest.informovala Moretová TASR. Vedúce školských jedální podľa nej aktívne vyhľadávajú pracovné sily aj medzi absolventmi miestnej Strednej odbornej školy obchodu a služieb a Hotelovej akadémie a aj formou inzercie.uviedla Hausknechtová. Problém podľa jej vyjadrenia je s obsadením pozície kuchár.dodala. Trnavčania budú poznať presný počet personálu v kuchyniach až po prázdninách. Majtánová konštatovala, žeuviedla.