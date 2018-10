Lidl ponúka dualistom viac ako 3100 €

Ročník: 3 €/hod

Lidl ako zamestnávateľ

BRATISLAVA 2. októbra 2018 (WBN/PR) - Na prácu v Lidli sa pripravuje už viac ako šesťdesiat stredoškolákov.Spoločnosť Lidl Slovenská republika je férovým a atraktívnym partnerom nielen pre svojich súčasných, ale aj budúcich zamestnancov. Diskont najnovšie zatraktívnil systém odmeňovania pre "dualistov", štvrtáci môžu vďaka Lidlu získať viac ako 3100 € ročne. V školskom roku 2018/2019 sa na budúcu kariéru v Lidli začne pripravovať 36 prvákov zo stredných škôl. Ide o viac ako dvojnásobok všetkých doteraz zapojených študentov do duálneho vzdelávania v spomenutom obchodnom reťazci.Lidl sa v oblasti prípravy stredoškolákov na budúci výkon povolania aktívne angažuje od školského roku 2015/2016, pričom posledné tri roky tak robí v rámci systému duálneho vzdelávania. Postupne prejavilo záujem o budúcu prácu v diskontnom reťazci 5, 6, 14 a najnovšie 36 žiakov. Doterajšiu jednotnú hodinovú odmenu na úrovni 2,76 € / hod sa Lidl pre dualistov rozhodol postupne navyšovať nasledovným spôsobom:"V novom systéme sme odmeňovanie nastavili tak, aby malo progresívny rast. Žiaci sa aj týmto spôsobom naučia, že hodnoty ako pracovitosť, svedomitosť a lojalita prinášajú lepšie finančné ohodnotenie a kariérny posun, čo je dôležité aj z pohľadu ich ďalšieho života," povedala Zuzana Baloghová, vedúca personálneho úseku Lidl Slovenská republika. Vopred známe a postupné zvyšovanie mzdy dualistov kopíruje dlhodobo fungujúci model odmeňovania v Lidli. Zamestnanci pri podpise zmluvy poznajú vývoj svojej mzdy na obdobie ďalších štyroch rokov. Žiaci môžu od Lidla získať motivačné finančné štipendium vo výške 500 € ročne, ktoré je podmienené dobrými študijnými výsledkami. Súčasťou systému odmeňovania je aj stravné v dennej výške 3,80 €. V celkovom hodnotení to znamená, že študenti si vďaka Lidlu môžu ročne prilepšiť o nasledovné sumy:"K dualistom pristupujeme ako k našim kolegom a ich vzdelanie berieme vážne. Po úspešnom skončení štúdia majú u nás garantovanú pozíciu a môžu ďalej rásť, resp. pokračovať v duálnom vzdelávaní na vysokej škole v Nemecku," uzavrela Zuzana Baloghová. Lidl momentálne ponúka duálne vzdelávanie v spolupráci s desiatimi školami v deviatich slovenských mestách. Žiaci si môžu vybrať zo študijných odborov "obchodný pracovník", "pracovník marketingu" a "skladový operátor". V predajniach Lidl prebieha praktická časť vzdelávania, zamestnanci obchodného reťazca sa však podieľajú aj na teoretickej príprave žiakov vo forme odborných prednášok. Po ukončení štúdia je pre absolventov pripravená garancia pracovnej pozície na dobu neurčitú.Spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s. patrí medzi stabilných zamestnávateľov. Vo svojich 132 predajniach, troch logistických centrách a centrále zamestnáva viac ako 4000 ľudí. Reťazcu sa dlhodobo darí vytvárať nové pracovné miesta, pričom väčšina z nich vzniká nezávisle od expanzie. Lidl je dvojnásobným držiteľom ocenenia Top Employer Europe a Top Employer Slovakia, ako aj aktuálnym víťazom ankety "Najzamestnávateľ" v kategórií obchod a služby. Za svoje aktivity vo vzťahu k zamestnancom získal Lidl aj ocenenie Via Bona udeľované najzodpovednejším firmám na Slovensku.V rámci stratégie podpory vzdelávacieho procesu kandidátov má Lidl pre vysokoškolských študentov a čerstvých absolventov pripravené programy "studentship" a "trainee". Ich cieľom je zapojiť študentov a absolventov vysokých škôl do fungovania medzinárodnej spoločnosti. Od jesene 2015 je Lidl v spolupráci s Obchodnou fakultou Ekonomickej univerzity v Bratislave partnerom unikátneho vzdelávacieho projektu v oblasti maloobchodu – Retail Academy. Najnovšou aktivitou v oblasti prípravy budúcich zamestnancov je z pohľadu diskontného reťazca ponuka na duálne štúdium na vysokej škole v nemeckom Heilbronne.Viac informácii o Lidli ako zamestnávateľovi nájdete na stránke www.kariera.lidl.sk Vždy aktuálne a zaujímavé informácie o spoločnosti Lidl Slovenská republika nájdete na www.lidl.sk a na sociálnych sieťach.Facebook: https://www.facebook.com/lidlslovensko Instagram: https://instagram.com/lidlsk/ YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC5oGq-pQRauK3TFdDa0ZPAQ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lidl-slovenská-republika-v-o-s-