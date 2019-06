Lidl rozširuje ponuku bezéčkového pečiva, po rožku zaraďuje do ponuky aj chlieb bez konzervantov

A čo na to samotní dodávatelia?

BRATISLAVA 17. júna (WebNoviny.sk) - Diskontný reťazec ponúka vo všetkých svojich 135 predajniach na Slovensku až tri pekárenské výrobky bez éčok – rožok, konzumný chlieb a kváskový pšeničný chlieb.Pekárenské výrobky dnes bežne obsahujú viacero emulgátorov a iných pridaných látok, známych aj ako "éčka". Je to však jediný spôsob ako zákazníkom ponúknuť chutné a čerstvé pečivo? Lidl v spolupráci so svojimi dodávateľmi dokázal, že sa to dá aj inak. Do svojej ponuky zaradil po bezéčkovom rožku aj bezéčkový konzumný chlieb. Ako prvý reťazec na Slovensku ponúka zákazníkom vo všetkých svojich 135 predajniach až tri pekárenské výrobky bez éčok: okrem rožku a chleba má na svojich pultoch aj kváskový pšeničný chlieb z čistého kvásku, bez droždia a konzervantov.Novinkou v sortimente Lidla je od polovice júna polkilový bezéčkový chlieb. Diskont týmto produktom vypočul prianie svojich zákazníkov a nadviazal na úspech bezéčkového rožku, ktorý uviedol do predaja v auguste minulého roka. "V Lidli je spoločenská zodpovednosť dôležitou súčasťou nášho každodenného života. Okrem veľkých projektov pre komunity či životné prostredie sa neustále pozeráme aj na náš sortiment," vysvetlilzodpovedný za oblasť nákupu, a pokračoval: "Pracujeme na znižovaní pridaného cukru a soli v našich vlastných značkách, čoraz viac sa sústredíme na udržateľné suroviny, obmedzujeme a nahrádzame plasty. Snažíme sa ponúknuť zákazníkom kvalitné produkty, ktoré sú zdravšie, vyrobené z najlepších surovín a s ohľadom na trvalú udržateľnosť. Výsledkom tejto snahy je aj konzumný chlieb bez éčok." Bezéčkový chlieb je o návrate k tradičnej receptúre a surovinám.Po úspešnom uvedení bezéčkových rožkov prišiel na rad i tradičný konzumných chlieb. V tomto poctivo a s chuťou vyvinutom novom produkte nenájdete žiadne prídavné látky, ľudovo nazývané éčka. Vďaka technológii výroby je tento chlieb krásne mäkučký a vláčny a jeho jedinečnosť dopĺňa chuť rasce."Chlieb pre mňa znamená veľmi veľa, treba ho robiť s úctou a láskou. Napiecť chlieb, ktorý nám bude pripomínať vôňu a chuť domáceho chleba ako od našich starých mám je ozajstné umenie. Naše staré mamy piekli v dávnych časoch chlieb z prírodných surovín bez pridania emulgátorov. Takýto chlieb chutil, vyživoval, chránil náš organizmus.Prijali sme výzvu spoločnosti Lidl priniesť na trh po bezéčkovom päťdesiatgramovom rožku aj bezéčkový chlieb. Pri tomto výrobku sme zužitkovali naše dlhoročné skúsenosti, vrátili sme sa k tradičnej receptúre a k pôvodným surovinám.Ponuku Lidla pripraviť chlieb bez použitia "éčok" sme privítali ako výzvu. Pripraviť akúsi nadstavbu k nášmu pšenično-ražnému chlebu bolo takmer nepredstaviteľné, no výsledok stojí za to.Chlieb pobozkaný prírodou. Úžasne jemnú a domácu chuť tohto chleba vytvára iba jednoduché zloženie z ražnej a pšeničnej múky, soli, rasce a droždia. Je vyrobený na prírodnej báze, bez pridaných zmesí a emulgátorov. Taký čistý ako príroda sama.Sme veľmi radi, že v spolupráci so spoločnosťou Lidl môžeme pre zákazníkov priniesť na trh ďalšiu novinku – bezéčkový chlieb. Lidl týmto krokom opätovne potvrdil, že robí maximum pre spokojnosť svojich zákazníkov a nás teší, že sa môžeme spolupodieľať na tomto projekte.Lidl má v rámci stratégie trvalej udržateľnosti nastavených viacero cieľov súvisiacich so svojim sortimentom. Reťazec rozširuje ponuku čokolád, cukroviniek, káv, rýb a morských živočíchov z certifikovaných zdrojov. V roku 2025 nebude Lidl predávať vajcia z klietkových chovov, uvedené platí aj pre výrobky vlastných značiek diskontu obsahujúce vajcia. V spomenutom období zníži Lidl podiel pridaného cukru a soli vo výrobkoch svojich "privátiek" o 20%. Lidl zároveň významne obmedzuje plasty vo svojich predajniach. Vďaka vyradeniu najtenších igelitových tašiek a plastových výrobkov na jedno použitie z predaja, obmedzeniu plastových obalov pri orechoch, čistiacich prostriedkoch a nápojoch odbremení Lidl životné prostredie o takmer 400 ton plastov ročne.Inzercia