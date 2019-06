Taiwan dôrazne protestuje proti čínskemu hrubému porušovaniu základných ľudských práv

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

TAIWAN 17. júna (WebNoviny.sk) - Španielsko 7. júna vydalo Číne 94 Taiwancov podozrivých zo spáchania trestných činov v oblasti telekomunikácií. Taiwan vyjadril nad touto deportáciou do Číny hlboké poľutovanie."Španielska vláda trvala na vydaní taiwanských podozrivých do Číny pre účely súdneho procesu, pričom ignorovala vyhlásenie Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva z mája 2018, v ktorom vyzval Španielsko, aby okamžite zastavilo takéto činy," uviedlo taiwanské Ministerstvo zahraničných vecí."Vyzvali sme Španielsko na spoluprácu s Taiwanom, aby sme spolu zakročili proti cezhraničnej trestnej činnosti a riešili takéto prípady v súlade so zásadami ľudských práv," uviedlo ministerstvo.Európska únia (EÚ) a Taiwan usporiadali 14. mája v Bruseli druhé Výročné konzultácie o ľudských právach, ktoré prebehli v priateľskej, otvorenej a konštruktívnej atmosfére. Ministerstvo na bilaterálnom stretnutí tiež požiadalo, aby EÚ ochraňovala a zabezpečovala bezpečnosť a ľudské práva zadržaných osôb z Taiwanu, ktoré by v dôsledku tlaku zo strany Pekingu mohli čeliť vydaniu Interpolom do Číny.Toto bola už tretia deportácia od decembra 2016, ktorú Španielsko uskutočnilo na žiadosť Číny, pričom v krajine bolo čínskymi a španielskymi orgánmi činnými v trestnom konaní celkovo zatknutých 237 podozrivých z telefonických a online podvodov.Od januára 2017 Španielsko schválilo vydanie 225 zadržaných osôb do Číny, pričom 131 (sedem z Číny a 124 z Taiwanu) z nich už bolo vyhostených. Doteraz bolo do Číny celkovo vydaných 218 Taiwancov podozrivých z podvodu.Taiwanská Rada pre pevninské záležitosti (Mainland Affairs Council) naliehavo vyzvala Čínu, aby neignorovala taiwanské výzvy na spoluprácu s cieľom odstrániť takéto zločiny, lebo by to mohlo poškodiť záujmy ľudí na oboch stranách Taiwanského prielivu.