Lidl sa dôrazne ohradzuje a prieskum o zavretých obchodoch v nedeľu nazval zavádzajúcim

4.6.2020 (Webnoviny.sk) - Spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s. nesúhlasí a dôrazne odmieta prezentované výsledky prieskumu organizovaného ZO OZ KOVO Lidl, ktorý konštatoval, že za trvalo zatvorené obchody v nedeľu aj po skončení koronakrízy je 58,31 % zamestnancov.Toto konštatovanie sa podľa Lidlu nezakladá na pravde a použitá metodika dopytovania nespĺňa parametre realizovania profesionálneho reprezentatívneho prieskumu. Agentúru SITA o tom vo štvrtok informoval vedúci úseku komunikácie v spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s. Tomáš Bezák.„Do verejnej ankety ZO OZ KOVO sa malo zapojiť údajných 710 respondentov, ktorí sami seba označili za zamestnancov spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s. Z tohto počtu sa malo v prospech zákazu nedeľného predaja vyjadriť 414 respondentov. Spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s. aktuálne zamestnáva viac ako 5 000 ľudí, preto aj keby 710 respondentov spomenutej ankety bolo zamestnancami spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s., prezentované údaje by v danom kontexte boli nepravdivé a zavádzajúce,“ uviedol Tomáš Bezák.Mechanika ankety neumožňuje podľa spoločnosti Lidl bez akejkoľvek rozumnej pochybnosti vyhlásiť, že respondenti, ktorí sami seba označili za zamestnancov spoločnosti Lidl Slovenská republika, v.o.s. skutočne sú jej zamestnancami a či sú zamestnancami predajní.„Použitá metodika spomenutého dopytovania nespĺňa parametre realizovania profesionálneho reprezentatívneho prieskumu a preto je prezentovanie výsledkov ako postoja „zamestnancov spoločnosti Lidl“ tendenčné a zavádzajúce a preto sa voči nemu dôrazne ohradzujeme,“ dodal Tomáš Bezák.Spoločnosť Lidl Slovenská republika, v.o.s. podľa Bezáka podporuje otvorenie širokej odbornej diskusie na tému nedeľného predaja po skončení mimoriadnej situácie.„V prípade schválenia takéhoto zákazu však musí platiť pre všetky predajné formáty bez rozdielu zamerania či veľkosti predajnej plochy, aby nevznikali konkurenčné výhody pre účastníkov trhu a nedochádzalo k diskriminácii jednotlivých obchodníkov,“ uzavrel Tomáš Bezák.Za trvalo zatvorené obchody v nedeľu aj po skončení koronakrízy je 58,31 % zamestnancov spoločnosti Lidl. Agentúru SITA o tom v stredu informovala na základe výsledkov prieskumu predsedníčka výboru Základnej odborovej organizácie OZ KOVO Lidl Tatiana Seňanová.Za zamestnancov Lidla sa do dotazníka zapojilo 710 respondentov, z ktorých 414 sa vyjadrilo za ponechanie zatvorených obchodov. Z rodového hľadiska sa za ponechanie zatvorených obchodov vyjadrilo 73 mužov a 341 žien z pracovníkov spoločnosti. Proti ponechaniu zatvorených obchodov sa vyjadrilo 78 mužov a 218 žien z pracovníkov.Prieskum sa uskutočnil prostredníctvom on-line hlasovania na sociálnej sieti a trval od 22. mája do 1. júna 2020. Prieskum vzišiel z iniciatívy predsedníčky OZ KOVO Lidl Tatiany Seňanovej s cieľom zdokumentovať názor, najmä zamestnancov, na medializované návrhy, či ponechať alebo neponechať obchody s potravinami zatvorené v nedeľu aj po skončení krízy.