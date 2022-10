Lidl sa ešte viac priblížil k svojim dodávateľom

17.10.2022 (Webnoviny.sk) -Pre každú krajinu je dôležité mať silný, stabilný a podľa možností čo najrozmanitejší potravinársky priemysel. Aby to bolo možné, je nevyhnutné aby domáci výrobcovia a dodávatelia na jednej strane a predajcovia potravín na strane druhej efektívne spolupracovali a mali pritom podporu štátu. Slovensko v tom nie je výnimkou. Lidl preto organizuje podujatie, ktorého druhá edícia bola venovaná sortimentným kategóriám ovocie a zelenina, mäso a mäsové výrobky, mlieko a mliečne výrobky."Je dôležité mať spoľahlivý a odolný potravinový systém, ktorý zabezpečí všetkým nám, teda obyvateľom Slovenska, dostatočné množstvo cenovo dostupných potravín za každých okolností. Táto skutočnosť sa stala omnoho výraznejšou hlavne v ostatnom čase, kedy sme sa najprv potýkali s pandémiou Covidu 19 a teraz aktuálne s nárastom cien vstupov do výroby potravín, a to najmä energii. Organizácia takýchto podujatí má veľký význam z dôvodu výmeny informácií, rozvoja spolupráce na úrovni dodávateľ a odberateľ. Verím, že prispeje k zvyšovaniu podielu domácich potravín na slovenskom trhu a pre mnohých dodávateľov to bude príležitosť dostať sa prostredníctvom spoločnosti Lidl aj na trhy ostatných krajín," povedala Denisa Petrakovičová, poverená vykonávaním funkcie generálnej riaditeľky sekcie potravinárstva a obchodu na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Ministerstvo spolupracuje s diskontom na Lidl Akadémií od jej začiatku, tento rok nad ňou prevzalo záštitu."Základné atribúty obchodnej politiky Lidl sú kvalita, čerstvosť a jednoduchosť. Dodávateľom ponúkame jednoduchú a dlhodobú spoluprácu; rozvoj a možnosť exportu; flexibilitu v objeme dodávaného tovaru v zmysle celej siete či jedného skladu, akciových ponúk alebo trvalého listingu. Dodávateľov oslovujeme buď priamo, alebo sa prihlásia oni. Nemusia sa vôbec báť. Sme obchodne orientovaná firma a pokiaľ sa na niečom dohodneme, tak to platí. Sme známi aj tým, že platíme včas," povedal Radek Vrbka, obchodný riaditeľ Lidl Slovenská republika zodpovedný za sortiment.V predošlom obchodnom roku zvýšil diskont počet slovenských dodávateľov o štvrtinu a obrat s nimi narástol o viac ako 16%. Lidl aktuálne spolupracuje s 279 slovenskými dodávateľmi, ktorým za ich výrobky zaplatil v roku 2021 bezmála 450 miliónov eur v nákupných cenách. To znamená, že presne takúto sumu dostali dodávatelia od Lidlu na svoje účty. Takmer polovicu z celkovej sumy tvoril obrat za sortimentné kategórie ovocie a zelenina, mäso a mäsové výrobky, mlieko a mliečne výrobky. Medziročný nárast presiahol 14%, resp. 24 miliónov eur. Popri celkovej sume narástol aj počet nakúpených kusov."Kvalita spolu s bezpečnosťou potravín je pre našu spoločnosť tým najdôležitejším kritériom. Na kvalitu nami predávaných produktov kladieme naozaj veľký dôraz a to najmä preto, že absolútnu väčšinu nášho sortimentu tvoria produkty privátnych značiek. Našim základným cieľom je ponúkať zákazníkom najlepší pomer ceny a kvality, ale v kvalite nerobíme žiadne kompromisy. Vďaka spolupráci s Lidlom má dodávateľ šancu a potenciál dostať svoje výrobky prakticky do všetkých domácností na Slovensku a je tam tiež veľká vízia spolupráce so zahraničím," zhrnula Andrea Viktory, vedúca úseku kontroly kvality v Lidli. V predošlom obchodnom roku vyviezlo 64 slovenských dodávateľov svoje výrobky do 28 krajín, v ktorých Lidl pôsobí. Na zahraničných pultoch diskontného reťazca tak skončili stovky rôznych druhov produktov spod Tatier a hodnota tohto exportu prekročila 70 miliónov eur v nákupných cenách.Firmy zo Slovenska zaviezli 36% zo všetkého potravinového tovaru pre Lidl Slovenská republika, čo predstavuje najväčší podiel závozu pre diskontný reťazec. Druhú priečku obsadili s výraznejším odstupom firmy z Českej republiky, tretí boli nemeckí dodávatelia. Bouhslav Šiko, riaditeľ spoločnosti Milsy pre obchod, marketing a logistiku, hodnotí spoluprácu s Lidlom ako úspešnú: "Lidl je svojim zameraním diskontér. Našu spoluprácu beriem aj ako istú formu ocenenia, pretože nakoľko je ten sortiment úzky a vaše produkty sa tam dostanú, znamená to, že prinášajú spokojných zákazníkov a spoločne môžete rásť. S Lidlom dodávame do Nemecka, Lotyšska a rozbiehame Rumunsko. Spoločne vyvíjame aj nové produkty, napríklad detský syr, ktorý bude pre malého zákazníka zaujímavý chuťou i tvarom a je výnimočný tým, že sa ubral obsah soli a vyladila sa chuť."Dodávatelia, Lidl a tiež ministerstvo pôdohospodárstva majú rovnaký cieľ, ktorým je podpora domácich výrobcov a zvýšenie podielu slovenských potravín na pultoch. Diskont preto organizuje vzdelávacie podujatie, na ktoré pozýva svojich súčasných i potenciálnych dodávateľov. Zástupcovia Lidla predstavujú vo svojich prezentáciách základné parametre a očakávania od spolupráce, kvalitatívne požiadavky a tiež informácie o trvalej udržateľnosti v súvislosti so sortimentom. Dodávatelia majú priestor klásť otázky počas všeobecnej časti a následne aj pri jednotlivých okrúhlych stoloch kde sa stretávajú s nákupcami zodpovednými za konkrétne sortimentné kategórie. "So slovenskými dodávateľmi spolupracujeme už od roku 2004, s niektorými dokonca nepretržite. V posledných rokoch sme spoluprácu zintenzívnili a to vo všetkých kategóriách. Pravidelne komunikujeme výzvu pre slovenských dodávateľov aby sa prihlásili, ponúkame tematické týždne Vyrobené na Slovensku a Retro týždeň, uviedli sme privátnu značku Slovenskô. Stali sme sa číslo jedna na trhu, a chceme, aby sa jednotkou spoločne s nami stali postupne aj naši dodávatelia," uzavrel Radek Vrbka.Záznam oboch edíciije dostupný na youtubovom porfile reťazca. K podujatiu vzniká vždy aj špeciálna tematická brožúra, ktorú nájdete na webovej stránke: https://www.lidl.sk/l/sk/letak/online-brozura/view/flyer/page/1 . Dodávatelia môžu zároveň kedykoľvek osloviť reťazec so svojou ponukou prostredníctvom jednoduchého formuláru: https://www.lidl.sk/c/slovenski-dodavatelia/s10009143 Informačný servis