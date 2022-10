Leto prinieslo HoppyGo rekordné čísla. Majitelia áut oproti minulému roku zarobili o takmer 70 % viac

Leto prinieslo majiteľom áut zárobok 16 322 eur

Záujem neklesá ani na jeseň

Šancu majú všetky autá

Ďalšie zaujímavé informácie o carsharingu:



Vodiči si nepožičiavajú automobily len na cesty po Slovensku, ale takmer každá piata zápožička mieri aj do zahraničia. Zahraničná dovolenka bola celkovo druhým najčastejším účelom zápožičky hneď po predĺžených víkendoch v tuzemsku počal leta. Tretím najčastejším dôvodom zapožičania auta cez carsharing bola potreba požičať si náhradné auto na čas, keď mal vodič svoje vlastné auto v servise.



Pred zapožičaním auta na letnú dovolenku používatelia najviac sledovali tieto parametre: cena (88,3 %), možnosť cestovania do zahraničia (39,8 %), diaľničná známka (18 %), klimatizácia (14,7 %), možnosť prevozu domácich maznáčikov (11,3 %).



Od začiatku roka pribudlo na všetkých troch trhoch (Slovensko, Česko, Poľsko) takmer 30-tisíc nových používateľov, pričom letné mesiace sa na tomto náraste podieľali viac ako tretinou (vyše 11-tisíc nových používateľov).



Vysoká miera spokojnosti panuje pri požičaných automobiloch, keďže je tento rok priemerné hodnotenie ponúkaných vozidiel 4,96 z 5, a to isté platí aj pre samotných používateľov.



17.10.2022 (Webnoviny.sk) -Pandémia koronavírusu v uplynulých dvoch rokoch významne ovplyvnila prístup ľudí k plánovaniu dovoleniek. Pre neistotu radšej nikam nešli, alebo dovolenky riešili na poslednú chvíľu, a nechceli veľa investovať. To sa však tento rok zmenilo. Podľa prieskumu portálu ZľavaDňa.sk pred začiatkom leta viac ako polovica opýtaných potvrdila, že vyrazí do zahraničia, zatiaľ čo 35 % respondentov malo v pláne dovolenkovať výlučne na Slovensku. V priemere boli Slováci tento rok ochotní zaplatiť za dovolenku 550 eur na osobu. Viac ako polovica opýtaných tiež plánovala okrem letnej dovolenky aj ďalšie dva či tri pobyty.Z plánovania ľudí ťažili nielen cestovné kancelárie, ale aj ďalšie služby vrátane platformy na zdieľanie áut medzi ľuďmi HoppyGo. Fakt, že pre HoppyGo bude letná sezóna opäť úspešná, ukazoval už trend na jar tohto roku. Vodiči sa nebáli vopred rezervovať automobily na letné mesiace (teda jún, júl a august) a napríklad v apríli bol dopyt po vozidlách na letnú dovolenku o 20 % vyšší než vlani.Zásadným spôsobom sa to prejavilo na výnosoch individuálnych majiteľov vozidiel, ktoré vzrástli v lete oproti roku 2021 až o 66 %. Vplyv na to mala aj priemerná dĺžka prenájmu, ktorá v letných mesiacoch narástla oproti celoročnému priemeru o 17 % na 4,9 dňa. Celkovo si tak majitelia na Slovensku zarobili v troch letných mesiacoch 16 322 EUR. Tieto prostriedky tak môžu využiť napríklad na pokrytie nákladov na pohonné hmoty, poistenie či parkovanie alebo napríklad na ďalšiu letnú dovolenku."Úspešná letná sezóna je dobrým indikátorom, že sa HoppyGo darí celoročne. Aj vďaka tomu vyzerá veľmi dobre splnenie cieľa na tento rok, keď chceme prekonať hranicu 65 000 € vyplatených majiteľom požičiavaných áut. K tomu sme do konca leta v rámci celej skupiny HoppyGo zaznamenali medziročný nárast obratu asi o 40 %,” hovoría dodáva, že záujem o požičiavanie vozidiel neklesá.Ľudia začali dopytovať automobily už v lete aj na mesiace október a november, pričom v minulých rokoch sa autá rezervovali maximálne s mesačným predstihom. Potvrdzuje to, že dopyt po flexibilnej a dostupnej mobilite stále rastie.Najúspešnejším vozidlom na Slovensku z pohľadu zárobku pre majiteľa bolo v rámci tohtoročnej letnej sezóny. Jeho majiteľ si vďaka tomu, že vozidlo strávilo v rukách zákazníkov HoppyGo 45 dní, zarobil takmer 3 000 €. Právenajväčší nárast záujmu. Viac sa požičiavali, najžiadanejšia je, a elektromobily, kde bodujePráve ŠKODA ENYAQ iV je dlhodobo najvyťaženejší automobil v ponuke HoppyGo vôbec. Vlani bolo vozidlo zapožičané 90 % dostupného času a používatelia s ním v priemere na zápožičku prešli 530 km, celkovo vyše 65-tisíc km. Na Slovensku sa dokonca stalo vozidlom, ktoré bolo najčastejšie zapožičiavané za celý rok 2021. Ovplyvnila to túžba zákazníkov požičať si tieto autá na testovacie jazdy. Chcú vyskúšať elektrický automobil na dlhší čas a mať tak kompletnú skúsenosť s dojazdom, nabíjaním a ďalším parametrami."Atraktívne zárobky sa nevzťahujú iba na nové modely. Peniaze zarábajú autá všetkých značiek, typov i veku a takmer neexistuje typ auta, o ktoré by na platforme nebol záujem. Veľmi si vážime to, že priebežne rastie podiel zahraničných záujemcov o požičanie auta. Cudzinci, ktorí u nás pôsobia ako expati na špecializovaných pozíciách, sú zodpovední až za osem percent všetkých zápožičiek,” dopĺňa J. Andrejka.Po celej SR denne pribúdajú novo registrované vozidlá, problém nie sú ani až 15 rokov staré autá s 300-tisíc najazdenými kilometrami. Platforma HoppyGo je otvorená všetkým majiteľom, ktorí si chcú znížiť náklady na vlastníctvo auta a v tejto zložitej dobe prísť k extra zárobkom. Už tridsiatka majiteľov dosiahla zárobok tisíc eur ročne a ďalší pribúdajú. Investícia do nového vozidla sa tak môže vrátiť v priebehu niekoľkých rokov.Informačný servis