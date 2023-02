Lidl Slovenská republika bude mať prvú generálnu riaditeľku

24.2.2023 (SITA.sk) -Novou generálnou riaditeľkou Lidl Slovenská republika sa od marca 2023 stane Zita Szlavikovics. Adam Miszczyszyn bude od apríla viesť Lidl v Českej republike. Miszczyszyn prišiel do slovenského Lidla v máji 2022, kedy po šiestich rokov vymenil Matúša Gálu, ktorý sa presunul do Lidl Belgicko a Luxembursko."Veľmi si vážim túto kariérnu výzvu, ktorou pre mňa post generálnej riaditeľky Lidl Slovenská republika je. Teším sa na spoznávanie jednotlivých tímov, kolegýň a kolegov, a našu spoluprácu. Verím, že Lidl Slovenská republika bude jednoznačnou prvou voľbou pre milióny zákazníkov, ktorým chceme aj naďalej ponúkať kvalitné a udržateľné výrobky za super Lidl ceny. Máme na to všetky predpoklady," uviedla Zita Szlavikovics, ktorá v Lidli pôsobí viac ako 15 rokov. Okrem rodného Maďarska pracovala v Lidli aj v Rumunsku či Dánsku, v oboch krajinách ako konateľka zodpovedná za predaj a zároveň bola spoluzodpovedná za ich vedenie."Spolu so skvelým tímom Lidl Slovenská republika sa nám toho podarilo mnoho – otvorili sme šesť nových predajní, vytvorili stovky nových pracovných miest a spoločne prispeli k tomu, aby bolo Slovensko lepším miestom pre život. Aj v náročných časoch sme potvrdili, že Lidl je firmou, na ktorú sa môžu spoľahnúť zákazníci, dodávatelia a samozrejme zamestnankyne a zamestnanci. Som presvedčený, že Zita je správna voľba a zároveň potvrdenie, že Lidl na Slovensku o diverzite nielen hovorí, ale ju aj naozaj žije. Ďakujem za skvelých desať mesiacov a prajem slovenskému Lidlu veľa úspechov aj v budúcnosti," povedal Adam Miszczyszyn.Lidl pôsobí na Slovensku od roku 2004. Aktuálne prevádzkuje 161 kamenných predajní, dva outlety a eshop so spotrebným tovarom. V predajniach, troch logistických centrách a na centrále zamestnáva viac ako 6500 ľudí. V oblasti sortimentu sa Lidl sústredí predovšetkým na privátne značky, ktorých podiel predstavuje až 80%. Čo sa týka prínosu pre slovenské hospodárstvo, audítorska spoločnosť Mazars vypočítala, že ekonomická pridaná hodnota Lidla predstavuje bezmála 1,6 miliardy eur ročne.Informačný servis