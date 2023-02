Podpora Ukrajiny nie je bez rizika, povedal Stoltenberg a spomenul dejiny Estónska

Možnosti bez rizika neexistujú

Dejiny Estónska ako silná spomienka

24.2.2023 (SITA.sk) - Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jens Stoltenberg v piatok upozornil, že podpora Ukrajiny „nie je len morálne správna“, ale je aj „v našom vlastnom bezpečnostnom záujme“. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Stoltenberg sa tak vyjadril počas spoločnej tlačovej konferencie s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyen a estónskou premiérkou Kajou Kallas v Tallinne pri príležitosti estónskej deklarácie nezávislosti a prvého výročia začiatku ruskej vojny na Ukrajine.„Niektorí sa obávajú, že naša pomoc Ukrajine vyvolá eskaláciu. Nie sú však žiadne možnosti bez rizika a tým najväčším rizikom zo všetkých je, že prezident Putin vyhrá, pretože správa pre neho a ďalších autoritárskych lídrov by bola, že môžu použiť silu, aby dostali čo chcú. To by spravilo svet nebezpečnejším a zraniteľnejším,“ povedal Stoltenberg.S odkazom na minulosť povedal šéf NATO ľuďom v Estónsku, že ich „dejiny sú silnou pripomienkou, že nemôžeme brať našu slobodu ako samozrejmosť“.„Sloboda nie je zadarmo. Musíme za ňu každý deň bojovať,“ vyzval. „Dnes o svoju slobodu statočne bojujú ukrajinskí ľudia. A napriek temnému roku zúfalstva a deštrukcie, ich odhodlanie a odvaha nepochybne zvíťazia,“ dodal.