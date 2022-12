Lidl stromy nielen vysádza, ale aj šetrí

20.12.2022 (Webnoviny.sk) -Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko papiera sa ročne spotrebuje v predajni potravín na niečo také bežné a všadeprítomné ako cenovky? Samozrejme, závisí od veľkosti predajne, počtu produktov, ako často sa menia ceny a podobne. V priemernej predajni Lidl, ktorá je rádovo menšia a má užší sortiment než konkurenčné prevádzky, to je viac ako 230 kg papiera ročne. Diskont sa preto rozhodol nahradiť všetky papierové cenovky za elektrické. Ušetrí tak vyše 37 ton papiera."Boli sme jednou z prvých Lidl krajín, ktoré sa začali zaoberať nasadením elektronických cenoviek. Pri sortimente ovocia a zeleniny sme ich začali nasadzovať ešte v roku 2020. Takéto cenovky fungujú podobne ako čítačky kníh, na báze elektronického papiera. Sú dobre čitateľné a nespotrebúvajú takmer žiadnu energiu. Okrem ceny môžeme takto zákazníkom jednoducho a rýchlo odkomunikovať akékoľvek informácie," vysvetlil Pavol Černek, vedúci úseku podpory predaja v Lidl Slovenská republika. Výhodou elektronických cenoviek je ich aktualizácia v reálnom čase. Úlohou zamestnancov je spárovanie produktu s elektronickou cenovkou, zvyšok už beží automaticky.Ročná úspora papiera prevyšuje 37 ton. Podľa dostupných údajov, treba na výrobu jednej tony papiera približne 24 dospelých stromov. Znamená to, že na výrobu ušetreného objemu nerecyklovaného papiera by bolo potrebné obetovať približne 900 stromov.Lidl vďaka viacerým zmenám letáku a ukončeniu jeho distribúcie do domácnosti, s čím začal už v roku 2018, šetrí ročne viac ako 4500 ton papiera. V rámci projektu Voda pre stromy vysadil obchodný reťazec v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky v Tatrách vyše 1 600 000 stromčekov na ploche 640 hektárov. Pre zaujímavosť, ide o viac než tridsaťnásobok rozlohy Veľkého Hincovho plesa.Informačný servis