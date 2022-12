NAKA navrhla obžalovať Zoroslava Kollára v kauze Víchrica, obvineniu čelí aj bývalý sudca

20.12.2022 (Webnoviny.sk) - Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) navrhol podať obžalobu na tri osoby figurujúce v kauze Víchrica tykajúcej sa korupcie v súdnictve. Potvrdil to Policajný zbor SR . Jedným z nich je podnikateľ Zoroslav Kollár a ďalším bývalý sudca Richard M.„Dňa 15. decembra ukončil vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry trestné konanie voči obvineným R. M., Z. K. a T. K. s návrhom na podanie obžaloby," potvrdila pre agentúru SITA hovorkyňa policajného prezídia Karolína Barinková. Obvinení sú podľa nej stíhaní za spolu 11 skutkov týkajúcich sa rôznych súdnych konaní, a to pre prečin podplácania a zločin zasahovania do nezávislosti súdu, preto ďalšie otázky je potrebné adresovať príslušnej prokuratúre a súdu.