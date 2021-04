Lidl v roku 2020 vytvoril stovky nových pracovných miest

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.4.2021 (Webnoviny.sk) -Tak ako človek spozná skutočného priateľa v ťažkých chvíľach, naozaj stabilný zamestnávateľ podrží svojich ľudí aj v náročnej dobe. Lidl si svoj záväzok postarať sa o svojich zamestnancov splnil aj v roku 2020 a navyše dokázal vytvoriť aj stovky nových pracovných miest. Diskontný reťazec prijal vlani viac ako 300 nových zamestnancov a ďalších 550 angažoval na dobu určitú v súvislosti s výpomocou počas prvej a druhej vlny šírenia nového koronavírusu na Slovensku."Rok 2020 bol iný než všetky predošlé, no vďaka našim zamestnancom sme ho zvládli a bez prerušenia sme dokázali zásobovať Slovensko potravinami. Som veľmi rád, že sme otvorili osem nových predajní, najviac za posledných viac ako desať rokov, a dali tak prácu stovkám nových kolegov. Ďalších sme zamestnali v súvislosti s rozšírením Logistického centra v Seredi a posilnili sme tímy aj v administratíve," vysvetlil Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika.Lidl na Slovensku v 149 predajniach, troch logistických centrách a na centrále zamestnáva viac ako 5500 ľudí. Nárast platov v priemere o štyridsať percent od jesene 2016, priemerný mesačný plat na pozíciách predavačiek-pokladníčok a predavačov-pokladníkov viac ako 900 €, to je realita v spomenutom diskontnom reťazci. Plný pracovný úväzok v Lidli pritom predstavuje 38,75 hodín týždenne.V obchodnom roku 2020 investoval Lidl viac ako 3 milióny eur do benefitov pre svojich zamestnancov. Diskont sa primárne zameral na oblasť zdravia a work-life-balance. Počas celého roka zásoboval zamestnancov ochrannými pomôckami, dezinfekciou a rúškami. Lidl zároveň spustil benefitný systém, v rámci ktorého si každý zamestnanec mohol vybrať atraktívne darčeky podľa vlastných preferencií až do výšky 270 €. Kolegyniam a kolegom v prvej línii vyplatil Lidl dvakrát špeciálnu odmenu za ich nasadenie v neľahkom období v celkovej hodnote takmer dva milióny eur.Informačný servis