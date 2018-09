Lídra opozície Navaľného po prepustení z väznice znova zadržali

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 24. septembra (TASR) - Ruského opozičného politika Alexeja Navaľného zadržala v pondelok polícia tesne po tom, ako opustil brány väznice. Navaľnému v pondelok ráno vypršal 30-dňový trest za porušenie zhromažďovacieho práva, uviedla tlačová agentúra AP.Navaľného zatkol policajt vo chvíli, keď vyšiel z moskovského väzenia a chystal sa pozdraviť svojich priaznivcov a médiá.Navaľnyj patrí k najzarytejším kritikom prezidenta Vladimira Putina a je považovaný za osobnosť, ktorá stojí za nedávnymi protivládnymi zhromaždeniami.Ako pripomenula AP, v Rusku sa v septembri konali opozičné protesty proti vládnemu návrhu zvýšiť vek odchodu do dôchodku. Pripravovaná dôchodková reforma rozhnevala ruské obyvateľstvo naprieč politickým spektrom.Putin v reakcii na všeobecné pobúrenie verejnosti prisľúbil ešte koncom augusta zmiernenie reformy: ponúkol zníženie navrhovaného dôchodkového veku žien na 60 rokov; vláda pôvodne navrhovala vek 63 rokov. Ruské ženy v súčasnosti odchádzajú do penzie v 55 rokoch. Návrh zvýšiť dôchodkový vek pre mužov zo 60 na 65 rokov by mal zostať nezmenený.