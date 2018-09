Poznáte Coworking? Miesto, kde sa vám bude pracovať inak a lepšie

To by sa ešte zvládnuť dalo, ale čo robiť, ak sú nevyhovujúce priestorové vybavenia, osvetlenie, kancelárske kreslo, alebo vzduch v jednej uzavretej miestnosti? Zdá sa to veľmi jednoduché, ale riešením je coworking v Bratislave a my vás o tom presvedčíme.

Mali by ste vedieť, ako si zariadiť priestor pre maximálny komfort a efektívnu prácu

Po prvé, by ste mali vo svojej pracovnej oblasti vyhodiť všetky nepotrebné veci a odpadky. Okamžite pocítite, ako sa priestor okolo vás zmení na ničo iné a lepšie.

Usporiadajte všetky potrebné veci pre vašu prácu vo vhodnom poradí. Nezabudnite pritom ale na malý kútik, kde by ste sa mohli aspoň na chvíľu cítiť, ako doma vo svojej obývačke.

Vaše pracovisko nebude tiež kompletné bez ergonomického nábytku. Pohodlné a všestranné stoly a stoličky sú najlepšie vtedy, ak sú vyberané individuálne, ale s ohľadom na rady odborníkov.

Pri výbere kancelárskej stoličky, dávajte pozor na funkčnosť a pohodlie a až potom - na vonkajší dizajn. Ak strávite väčšinu svojho času v práci sedením, vyberte si tak, aby ste maximálne uvoľnili chrbtové svaly.

Stôl v kancelárii je harmonickou kombináciou písacieho a počítačového stola. Mali by ste si vybrať priestrannú dosku, ktorá môže byť vybavená monitorom osobného počítača alebo notebookom, ako aj všetky iné potrebné veci na prácu.

Dobrá pracovná plocha môže obsahovať nielen hlavné komponenty počítača, ale aj dôležité pomocné súčasti - malé kancelárske zariadenia a rôzne pomôcky. Nezabudnite odpočívať, dať si z času na čas kávu a porozprávať sa s kolegami.

Komplex výhod pre vašu prácu vám poskytne coworking

Všetky spomínané veci sú nevyhnutné a dôležité. Ak ich nezískate, vaše pracovisko vás bude naopak stresovať a práca doslova ničiť. To si však nikto z nás dovoliť nemôže, pretože zdravie máme len jedno. Preto vyskúšajte coworking Bratislava a priamo v praxi sa presvedčte, ako rýchlo sa vaša práca môže zmeniť na zábavu. Skutočne to funguje a vy sa budete opäť cítiť šťastne a pracovať s nadšením, ktoré vám dlhé mesiace alebo roky chýbalo.