Lídri EÚ sa chcú dohodnúť na type očkovacích preukazov, do niektorých krajín sa bez nich možno nedostanete

Digitálna obdoba vakcinačných certifikátov

Certifikáty sa budú vyžadovať celosvetovo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.1.2021 (Webnoviny.sk) - Lídri Európskej únie sa chcú do konca januára dohodnúť na type očkovacích preukazov. Ako na štvrtkovom online brífingu uviedol podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič , pri cieli mať politickú aj technickú dohodu o novom type očkovacích preukazov je koniec tohto mesiaca ambiciózny termín.Pri takejto situácii, keď je potrebné masívne zaočkovať stámilióny ľudí, sa však podľa neho musíme posunúť do novej technologickej úrovne.Diskutuje sa o tom, ako má vyzerať digitálna obdoba vakcinačných certifikátov. Podotkol však, že účelom certifikátov je mať prehľad o tom, ako v očkovaní postupujeme. Prvým cieľom bude ich využitie na medicínske účely.O ďalších využitiach tohto preukazu je podľa podpredsedu Európskej komisie možné uvažovať až po tom, keď bude zaočkovaná kritická masa dospelého obyvateľstva a každý, kto sa chcel dať zaočkovať a bol na to zdravotne spôsobilý, sa zaočkovať dal.„K celoeurópskemu rozhodnutiu, aké ďalšie využitie týchto očkovacích preukazov môže byť, príde neskôr, keď bude evidentné, že postupujeme v očkovaní dobre,“ uviedol Šefčovič.Podľa poslanca Európskeho parlamentu Martina Hojsíka sa dá očakávať, že sa vakcinačné certifikáty budú vyžadovať celosvetovo. „Dá sa očakávať v celosvetovom merítku, že sa nedostanete do niektorých krajín, ak nebudete zaočkovaní,“ konštatoval. Vie si to predstaviť napríklad pri dovolenke v Turecku, kde bude podľa neho problém dovolenkovať bez očkovania.