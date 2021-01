Srí Lanka otvára hranice pre cudzincov, musíte mať negatívny test a pozor si tiež treba dať na limit

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.1.2021 - Srí Lanka otvára od štvrtka 21. januára svoje hranice. Povinnosťou cestujúceho je mať negatívny PCR test, ktorý nebol vystavený neskôr ako 96 hodín pred odletom. Ďalšie dva testy však musia byť realizované po príchode do krajiny a ich úhrada a rezervácia musí byť uskutočnená už pred odletom.Pri pobytoch dlhších ako sedem dní sa môže vyžadovať aj tretí PCR test. Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke.Ako ďalej rezort diplomacie priblížil, celkový počet cudzincov, ktorým bude umožnený vstup do krajiny, je limitovaný na 2 500 denne. „Žiadosti o víza budú spracovávané výhradné online (Online Visa Application),“ upozorňuje MZVEZ SR.Každý cestujúci zároveň musí mať pred požiadaním o víza uhradené špeciálne COVID cestovné poistenie. Rezort tiež pripomína, že návšteva krajiny je podmienená aj rezerváciou ubytovania na celú dĺžku pobytu a vyplnením čestného prehlásenia o zdravotnom stave cestujúceho.„Upozorňujeme, že v súčasnej pandemickej situácii Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR naďalej neodporúča občanom SR cestovať na Srí Lanku. V prípade nevyhnutnej cesty do krajiny sa odporúčame dobrovoľne registrovať a nainštalovať si mobilnú aplikáciu Svetobežka,“ uzavrel rezort.