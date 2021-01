Lídri EÚ vyjadrili úľavu v súvislosti s výmenou šéfa Bieleho domu, Bidena pozvali aj na samit

Európa má v Bielom dome opäť priateľa

Transatlantické vzťahy veľmi utrpeli

Lídri pozvali nového prezidenta na samit

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.1.2021 (Webnoviny.sk) - Vrcholní predstavitelia Európskej únie (EÚ) v stredu vyjadrili úľavu v súvislosti s tým, že úrad amerického prezidenta prevezme demokrat Joe Biden Zároveň však upozornili, že za štyri roky vlády Donalda Trumpa sa svet zmenil a transatlantické vzťahy budú iné.„Tento nový úsvit v Amerike je momentom, na ktorý sme tak dlho čakali," skonštatovala predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová , pričom zároveň označila Bidenov príchod za „jasný dôkaz toho, že po dlhých štyroch rokoch má Európa v Bielom dome opäť raz priateľa".„Spojené štáty sú späť a Európa je pripravená sa znovu spojiť so starým a dôveryhodným partnerom, aby sme vdýchli nový život našej aliancii," povedala európskym zákonodarcom len niekoľko hodín pred Bidenovou inauguráciou vo Washingtone.Predseda Európskej rady Charles Michel sa zase vyjadril, že transatlantické vzťahy za „uplynulé štyri roky veľmi utrpeli". Za tento čas sa podľa neho svet stal zložitejší, menej stabilný a menej predvídateľný.„Sú medzi nami rozdiely a tie zázračne nezmiznú. Amerika sa zjavne zmenila a zmenilo sa aj jej vnímanie v Európe a zvyšku sveta," skonštatoval Michel, ktorého otvorená kritika Trumpovej éry bola v ostrom kontraste s mlčaním väčšiny Európy v súvislosti s vládou republikánskeho prezidenta.Táto zmena podľa Michela znamená, že „my Európania (musíme) vziať náš osud pevne do vlastných rúk, brániť naše záujmy a presadzovať naše hodnoty", pričom zdôraznil, že „EÚ si vyberá svoje smerovanie a nečaká na povolenie na svoje vlastné rozhodnutia".Európski lídri pozvali Bidena na samit, ktorý by sa mal uskutočniť hneď, ako bude na to pripravený, pravdepodobne v Bruseli, paralelne so stretnutím vrcholných predstaviteľov NATO.Podľa Michela sú prioritami EÚ boj proti pandémii koronavírusu a klimatickej zmene, prestavba globálnej ekonomiky a posilnenie bezpečnostných väzieb s Amerikou.