Lídri Európskej únie hľadajú riešenie na zastavenie migrácie z Bieloruska, v hre je aj výstavba múrov

Krajiny zvažujú výstavbu múrov

Hybridné útoky na hranice EÚ odmietajú

22.10.2021 (Webnoviny.sk) - Členské štáty Európskej únie (EÚ) hľadajú riešenie, ako zastaviť utečeneckú vlnu prichádzajúcu z Bieloruska. Poľsko a Litva v posledných mesiacoch čelia nezvyčajne vysokému počtu utečencov, ktorí sa snažia vstúpiť na ich územie zo susedného Bieloruska.EÚ obviňuje tamojšieho prezidenta Alexandra Lukašenka , že utečencov zneužíva na destabilizáciu 27-členného bloku v odvete za sankcie proti jeho režimu.„Musíme byť rozhodní. Potrebujeme rozhodnutia. Potrebujeme činy a mali by sme to urobiť čo najskôr,“ uviedol pred rokovaniami litovský prezident Gitanas Nauseda.Podľa litovských médií chce prezident z prostriedkov EÚ získať financie na výstavbu fyzickej bariéry na hranici pobaltskej krajiny s Bieloruskom. Výstavbu plota zvažujú aj ďalšie členské štáty. Začiatkom októbra poľská vláda schválila návrh zákona o výstavbe bariéry s pohybovými senzormi, ktorá by ľudí na hranici s Bieloruskom odradzovala od jej prekročenia.Bieloruské úrady nalákali do krajiny na turistické víza tisíce migrantov, ktorých povzbudzujú k prechodu do Poľska, Litvy a v menšej miere do Lotyšska. Veľké množstvá ľudí z Iraku, Iránu, Sýrie, Afganistanu a tiež z Afriky sa pokúšajú prekročiť hranicu v nádeji, že sa nakoniec dostanú do západoeurópskych krajín.Nemecko od augusta eviduje na svojej hranici s Poľskom asi 4 500 nelegálnych vstupov. Od začiatku utečeneckej vlny v auguste niekoľko migrantov na poľsko-bieloruskej hranici v dôsledku vyčerpania zomrelo.Podľa návrhu záverov samitu sa lídri dohodnú, že „nebudú akceptovať žiadne pokusy tretích krajín o využitie migrantov na politické účely“ a odsúdia „takéto hybridné útoky na hraniciach EÚ“.Počty migrantov sa začali zvyšovať pred rokom po tom, čo EÚ uvalila sankcie na Lukašenkovu vládu v reakcii na sporné prezidentské voľby v auguste 2020 a následné prenasledovanie opozície.