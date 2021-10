Prezidentka Čaputová poukázala na nesmiernu dôležitosť vyšetrovania káuz, musí sa pokračovať v očistení Slovenska

Cesta kriminalizácie

Neopodstatnené trestné stíhanie

22.10.2021 - Je nesmierne dôležité, aby snaha o vyšetrenie závažných trestnoprávnych káuz pokračovala a Slovensko sa očistilo. Vo vyhlásení to skonštatovala prezidentka Zuzana Čaputová. Reagovala tým na zverejnené odôvodnenie prepustenia štyroch obvinených vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry z väzby Krajským súdom v Bratislave.V tomto kontexte považuje hlava štátu za veľmi znepokojujúce, že podľa súdu sú vyšetrovatelia, ktorí na týchto kauzách pracujú, predmetom bezdôvodného stíhania.„Moje vyjadrenia k prebiehajúcim vyšetrovaniam a tzv. vojne policajtov boli doposiaľ vždy zdržanlivé. Vyzývala som na rešpekt k deľbe moci, a teda na to, aby sme vychádzali z rozhodnutí súdov," povedala Čaputová, pričom poukázala na to, že krajský súd súd nielenže väzbu obvinených zrušil, ale konštatoval aj neodôvodnenosť trestného stíhania.„Považujem za nebezpečné, ak by chcel niekto ktorémukoľvek vyšetrovateľovi v jeho práci brániť, a to cestou kriminalizácie. Z rozsudku sťažnostného súdu teda jasne vyplýva, že štyria policajní vyšetrovatelia nielenže nemali byť vzatí do väzby, ale nemali byť ani obvinení," dodala prezidentka.Krajský súd v Bratislave ešte v piatok 1. októbra rozhodol o prepustení obvinených vyšetrovateľov Jána Čurillu, Pavla Ďurku, Štefana Mašína a Milana Sabotu z väzby s tým, že ich trestné stíhanie je neopodstatnené.V odôvodnení verdiktu súd uviedol, že pri závere vyšetrovať postupy policajnej inšpekcie vychádzali zo skutočných, a nie vymyslených operatívnych poznatkov.