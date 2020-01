Lídri jedenástich krajín sa dohodli na dodržiavaní zbrojného embarga a úplnom prímerí v Líbyi

Prísnejšie embargo

Odvrátili riziko eskalácie

19.1.2020 (Webnoviny.sk) - Účastníci summitu o ukončení konfliktu v Líbyi, ktorý sa uskutočnil v nedeľu v Berlíne, sa dohodli na dodržiavaní zbrojného embarga, zastavení ďalšej vojenskej podpory pre bojujúce strany a presadzovaní úplného prímeria.Po zhruba štvorhodinovej medzinárodnej konferencii to oznámili predstavitelia Nemecka a Organizácie Spojených národov (OSN)."Vedeli sme, že musíme uspieť v tom, aby všetky strany, ktoré sú akýmkoľvek spôsobom spojené s líbyjským konfliktom, hovorili jedným hlasom... pretože potom strany v Líbyi pochopia, že existuje len nevojenská cesta k riešeniu. Tu sme tento výsledok dosiahli," vyjadrila sa nemecká kancelárka Angela Merkelová, ktorá v kancelárskom sídle hostila lídrov z 11 krajín, ktoré majú spojenie s konfliktom.Na schôdzi sa okrem iných zúčastnili ruský prezident Vladimir Putin, jeho turecký kolega Recep Tayyip Erdogan, francúzsky prezident Emmanuel Macron, taliansky premiér Giuseppe Conte, predseda britskej vlády Boris Johnson a americký minister zahraničia Mike Pompeo.V Berlíne boli aj lídri líbyjských bojujúcich strán, premiér vlády národnej jednoty Fájiz Sarrádž a generál samozvanej Líbyjskej národnej armády (LNA) Chalífa Haftar, no nezúčastnili sa na rokovaniach.Merkelová uviedla, že sa účastníci konferencie zhodli, že chcú "rešpektovať zbrojné embargo a že zbrojné embargo bude na rozdiel od minulosti prísnejšie kontrolované". Výsledky konferencie by mala podporiť Bezpečnostná rada OSN.Nemecká kancelárka okrem toho uviedla, že Sarrádž a Haftar menovali po päť členov do vojenského výboru, ktorí ich budú reprezentovať na rokovaniach o trvalejšom prímerí. Generálny tajomník OSN António Guterres povedal, že výbor zvolajú do Ženevy v nadchádzajúcich dňoch.Nemecká kancelárka zároveň oznámila, že účastníci summitu súhlasili, že pred stretnutím výboru nebudú poskytovať ďalšiu podporu pre bojujúce strany v Líbyi a "zastavia operácie, kým bude trvať prímerie". Ako tiež dodala, účastníci konferencie sa budú naďalej pravidelne stretávať, aby zabezpečili, že proces pokračuje, aby "ľudia v Líbyi mali svoje právo na pokojný život".Podľa Guterresa berlínska konferencia uspela v tom, že odvrátila "riziko naozajstnej regionálnej eskalácie". Generálny tajomník OSN zdôraznil naliehavosť udržania prímeria a povedal, že všetci účastníci sa zaviazali "vyvinúť tlak na strany s cieľom dosiahnuť úplné prímerie".Štáty, ktoré v nepozvali na summit, sa budú môcť zúčastniť na budúcich stretnutiach štyroch výborov zaoberajúcich sa rôznymi aspektmi krízy v Líbyi, medzi ktoré patria vojenské otázky a hospodárstvo, povedal nemecký minister zahraničia Heiko Maas. "Vieme, že sa práca ešte len začala," dodal a pochválil "ducha spolupráce", ktorého v Berlíne videl.Líbya upadla do chaosu po povstaní, ktoré v roku 2011 pripravilo o moc aj život diktátora Muammara Kaddáfího. V súčasnosti je rozdelená medzi dve konkurenčné administratívy, ktoré podporujú rôzne krajiny. Sarrádžova vláda, ktorú uznáva OSN, má sídlo v Tripolise. Administratíva podporovaná Haftarovými silami sídli na východe.