Teherán zatiaľ nepošle čierne skrinky zo zostreleného civilného lietadla na Ukrajinu

Protirečiace si vyjadrenia

Omylom zostrelené lietadlo

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.1.2020 (Webnoviny.sk) - Irán sa zatiaľ nechystá poslať do zahraničia záznamníky letových údajov zo zostreleného ukrajinského civilného lietadla. V nedeľu o tom informovala iránska štátna tlačová agentúra IRNA s odvolaním sa na vedúceho vyšetrovania havárie Hassana Rezáeífara.Ten pritom deň predtým povedal, že čierne skrinky odovzdajú Ukrajine na ďalšiu analýzu."Letové zapisovače z ukrajinského boeingu sú v iránskych rukách a nemáme v pláne ich poslať preč," citovala IRNA Rezáeífara. Irán podľa neho pracuje na získaní dát a nahrávok z kabíny a čierne skrinky môže poslať na Ukrajinu alebo do Francúzska. "Zatiaľ sme ale nerozhodli," dodal.Polooficiálna tlačová agentúra Tasnim v sobotu pritom zverejnila správu, v ktorej citovala Rezáeífara, ako hovorí, že záznamníky letových údajov pošlú na Ukrajinu, kde ich pomôžu analyzovať francúzski, americkí a kanadskí odborníci.Protirečiace si vyjadrenia sa zatiaľ nepodarilo bezprostredne overiť, uvádza agentúra AP. Podľa nej sa môže Irán zdráhať odovzdať záznamníky pre obavy, aké ďalšie detaily o incidente, vrátane 20 sekúnd medzi zásahom prvej a druhej rakety typu zem vzduch, vyjdú pri analýze najavo. Iránski predstavitelia už skôr povedali, že čierne skrinky sú síce poškodené, ale použiteľné.Let PS752 omylom zostrelili 8. januára nad Teheránom iránske Revolučné gardy. Zomrelo všetkých 176 ľudí, ktorí boli na palube. Väčšina obetí boli Iránci, no o život prišlo aj 57 občanov Kanady, 11 Ukrajincov, 17 ľudí zo Švédska, štyria Afganci a štyria Briti. Irán pôvodne tvrdil, že haváriu lietadla spôsobila technická chyba, neskôr však priznal, že ho omylom zostrelili jeho sily.Nešťastie sa stalo v čase zvýšeného napätia medzi Iránom a USA. Krátko pred zostrelením totiž Irán v odvete za cielené zabitie svojho významného generála Američanmi zaútočil na dve iracké základne s americkou posádkou a iránska armáda bola preto v strehu pred ďalšou americkou odvetou.Podľa iránskych predstaviteľov si nižšie postavený dôstojník pomýlil lietadlo s americkou riadenou strelou.