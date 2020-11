Lídri koaličných strán rokovali pri Kollárovi v nemocnici, aj keď sú návštevy zakázané

Milanová by tiež porušila pravidlá

Krajčí sa bude rozprávať s Matovičom

25.11.2020 (Webnoviny.sk) - Väčšina ministrov o stretnutí koaličnej rady v nemocnici pri predsedovi parlamentu a lídrovi vládneho hnutia Sme rodina Borisovi Kollárovi nevedela. Médiá pred zasadnutím vlády informovali, že lídri koaličných strán sa stretli v nemocnici v čase, keď sú zakázané návštevy.Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) neleží Kollár v nemocnici v lôžkovej časti a má k sebe samostatný vstup.Dodal, že predseda parlamentu má pobyt v nemocnici zabezpečený tak, že môže pracovať a prijímať návštevy. Jeho slová potvrdil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS).Aj podľa jeho informácií má Kollár samostatný režim a vstup. Dodal, že pri stretnutí mali byť dodržané všetky pravidlá v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia.Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽaNO) podotkol, že nepozná podrobnosti tohto stretnutia. Ak by sa sám mal stretnúť s koaličným partnerom v nemocnici, spoľahol by sa na slovo špecialistov a lekárov a na ich odporúčania.Ministerka kultúry SR Natália Milanová (OĽaNO) o stretnutí nevedela. „Ja to vyhodnocujem ako člen vlády. Niektoré veci sú tak dôležité, že možno je nutné prekročiť tie pravidlá, ktoré sú, lebo tak to skrátka vyjde,“ uviedla na otázku, či by šla rokovať do nemocnice podobne, ako to urobili lídri vládnych strán.Nevedel o tom ani minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO). Pred rokovaním vlády priblížil, že sa o tejto udalosti musí porozprávať s predsedom vlády a lídrom hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igorom Matovičom Ak by on musel diskutovať s niekým, kto je v nemocnici, hľadal by nejaké iné riešenia a predpokladá, že by to mohlo byť online stretnutie.Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (Sme rodina) ozrejmil, že na stretnutí koaličnej rady nebol a ani nemá túto informáciu. Predpokladá však, že stretnutie muselo byť nevyhnutné, ak sa uskutočnilo v nemocnici. On by však diskusiu s partnerom, ktorý je pripútaný na lôžko v nemocnici, zvážil.