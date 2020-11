Dve sýpky spustili Black Friday so zľavou 15 % na vybrané byty

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.11.2020 (Webnoviny.sk) -V projekte DVE SÝPKY vyrastajúcom v bratislavskej mestskej časti Jarovce sa developer rozhodol ponúknuť dvojizbové byty o rozlohe od 95 m2 s predzáhradkou a mezonety s úctyhodnou rozlohou 203 m2 v špeciálnej limitovanej ponuke Black Friday s výraznou zľavou vo výške 15 %. Akcia trvá jeden týždeň, od piatku 20. 11. do piatku 27. 11. 2020 a developer ju promuje výlučne na svojich sociálnych sieťach, pričom cieli na svojich fanúšikov. Pre získanie zľavy stačí vyplniť iba kontaktný formulár na stránke www.dvesypky.sk , dohodnúť si termín obhliadky na sobotu 28. novembra a zložiť zálohu do 15. decembra tohto roku. Len počas prvých troch dní od spustenia limitovanej akcie sa kapacita obhliadok naplnila na 50 %.Black Friday na nehnuteľnosti je známy najmä v zahraničí. Ide však prevažne o ponuky realitných kancelárií, ktoré aj touto formou koncom novembra uskutočňujú podstatné predaje za výhodné ceny. Na nové developerské projekty sa tento formát už tradične využíva v Ázii a na popularite získava aj v Austrálii. Na Slovensku ide o unikátny počin, ku ktorému sa rozhodol pristúpiť developer Dynastion."Dve sýpky sú butikový projekt, preto máme prevažne klientov, ktorí ho sledujú už dlhšiu dobu, majú naštudované všetky informácie a prakticky k nám prichádzajú rozhodnutí pre kúpu bytu. Black Friday má za cieľ osloviť všetkých tých, ktorým sa naše bývanie páči a potrebujú impulz, aby k nám spravili prvý krok," hovorí o rozhodnutí uviesť na náš konzervatívny developerský trh formát Black Friday projektový manažér Michal Markulják.V ponuke je bytovom bloku B . Cena za meter štvorcový je po zľave 15 % mimoriadne priaznivá. Pre dvojizbový byt sa pohybuje v hodnote 2 270 €/m2, za mezonet situovaný na 3. a 4. podlaží klient zaplatí 1 779 €/ m2. Sú v nej zahrnuté obklady, dlažby, sanita v kúpeľniach, dvere, plávajúce podlahy. Nový majiteľ si do bytu už štandardne dokúpi kuchyňu podľa vlastných predstáv. V prípade záujmu získa aj parkovanie či pivničnú kobku podľa platného cenníka.Obhliadky realizuje developer v sobotu 28. novembra v čase od 8.00 do 15.00 hod. s hodinovým časovým odstupom. Je na klientovi, či si bude chcieť pozrieť konkrétny byt z ponuky alebo sa ich rozhodne navštíviť viac. "Pre záujemcov sú otvorené všetky voľné byty v bloku B. Spolu s kolegami ich prevedieme stavbou, ponúkneme kávou vo vykúrenom priestore a odpovieme na všetky ich otázky. Samozrejme, za dodržania všetkých bezpečnostných a epidemiologickýh opatrení," podotýka Markulják.Na prvý pohľad rozpoznateľný projekt Dve sýpky , charakteristický tehlovými fasádami a nízkopodlažnou výstavbou, má za sebou už takmer dva roky výstavby. Oba obytné bloky A aj B postavené okolo budovy sýpky v tvare písmena H z roku 1958, sú už takmer dokončené. V súčasnosti prebieha realizácia fasády nasledovaná terasami. Zatiaľ čo sa v bloku A končia tzv. mokré procesy, obkladajú sa kúpeľne a osádza sanita, v bloku B sa schyľuje k pokladaniu plávajúcich podláh a dokončujú sa nebytové priestory. Veľkým plusom projektu je aj nové námestie, na ktorom sa v súčasnosti pripravujú podkladové vrstvy pod dlažbu. V tomto období sa už buduje fontána a kvetináče pre deväť stromov. Termín kolaudácie je plánovaný v prvom kvartáli 2021.Informačný servis