Lídri na summite G20 zrejme odsúdia ruskú inváziu na Ukrajinu, mnohí však ku konfliktu zaujali neutrálny postoj

15.11.2022 (Webnoviny.sk) - Lídri najväčších ekonomík sveta podľa všetkého vyjadria ostré odsúdenie ruskej invázie na Ukrajine. Návrh vyhlásenia zo summitu krajín G20, o ktorom sa v utorok diskutuje, odráža odsúdenie vojny Ruska proti Ukrajine zo strany Organizácie Spojených národov (OSN) , pričom uznáva rozdielne názory medzi členmi. Agentúra AP mala možnosť dokument vidieť a podľa nej „najdôraznejšie odsudzuje agresiu zo strany Ruskej federácie“ a „požaduje jej úplné a bezpodmienečné stiahnutie sa z územia Ukrajiny.“Tiež sa v ňom uvádza, že existujú rôzne názory na situáciu a sankcie voči Rusku a že G20 nie je fórom na riešenie bezpečnostných otázok.Opatrné znenie vyhlásenia odzrkadľuje napätie prevládajúce na summite. Zúčastňujú sa na ňom totiž aj predstavitelia z Ruska a Číny, ako aj z mnohých ďalších krajín, ktoré sa snažili zaujať ku konfliktu neutrálny postoj.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a americký prezident Joe Biden sa na summite snažia presvedčiť G20 na ďalšiu ekonomickú a diplomatickú izoláciu Ruska, a to napriek zhoršujúcim sa globálnym finančným vyhliadkam, ktoré otestovali odhodlanie mnohých krajín.Aj predseda Európskej rady Charles Michel vyzval ďalšie svetové mocnosti, aby zintenzívnili tlak na Rusko. Podľa agentúry AP však nie je jasné, koľko štátov napokon podporí relatívne ostré vyhlásenie zo summitu.Indonézsky prezident Joko Widodo pri príležitosti otvorenia summitu poukázal na to, že stretnutie svetových lídrov sleduje celý svet a musí uspieť, keďže svet „čelí kríze za krízou, vyostrujúcim sa rivalitám“.Widodo vo svojom prejave vyzval na jednotu a zdôraznil, že svetoví lídri nesmú dovoliť, aby svet upadol do ďalšej studenej vojny, zjavne odkazujúc na dôsledky ruskej vojny na Ukrajine. „Ak sa táto vojna neskončí, bude pre svet náročné napredovať,“ povedal tiež indonézsky líder.