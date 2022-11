Zima zrejme bude teplejšia ako zvyčajne, vo viacerých častiach Európy by mali teploty prekročiť historické priemery

Teploty nad historickými priemermi

Dopyt po plyne sa môže znížiť

15.11.2022 (Webnoviny.sk) - Nadchádzajúca zima v európskych krajinách môže byť teplejšia ako zvyčajne. Vyplýva to z údajov služby Európskej únie známej ako Copernicus Climate Change Service.Pravdepodobnosť, že teplota vzduchu bude výrazne vyššia ako v predchádzajúcich rokoch, je veľmi vysoká. Meteorológovia vo svojej sezónnej predpovedi uviedli, že pobrežné regióny pozdĺž Baltského, Stredozemného a Severného mora takmer určite zaznamenajú teploty, ktoré prekročia historické priemery.Pravdepodobnosť vyšších teplôt sa za ostatný mesiac zvýšila. Existuje 50 až 60-percentná šanca, že teploty budú výrazne nad historickými priemermi vo veľkej časti Spojeného kráľovstva a strednej a južnej Európy. Veľká časť Francúzska a Nemecka má tiež 40 až 50-percentnú šancu, že počas nasledujúcich troch mesiacov zažije výrazne podpriemerné zrážky.Nedostatok dažďa a sneženia by mohol ovplyvniť vnútrozemskú riečnu dopravu a prevádzkovateľov vodných elektrární, ako aj lyžiarsku sezónu.Vyššie zimné teploty tiež môžu znížiť dopyt po zemnom plyne, ktorý sa európske krajiny ponáhľali ukladať do zásobníkov po tom, ako Rusko rozpútalo vojnu na Ukrajine a EÚ sa chcela „odstrihnúť“ od ruských dodávok energií.