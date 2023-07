Lídri nie sú pripravení pozvať Ukrajinu do NATO, myslí si Zelenskyj a považuje to za absurdné

Pozvanie a členstvo v NATO

Motivácia pre Rusko

11.7.2023 (SITA.sk) - Je „absurdné“, ak sa nestanoví časový rámec, v ktorom by mohla byť Ukrajina pozvaná do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) . Podľa spravodajského portálu BBC sa tak vyjadril ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj „Je bezprecedentné a absurdné, keď nie je stanovený časový rámec ani pre pozvanie, ani pre členstvo Ukrajiny,“ napísal v ostro formulovanom vyhlásení na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter a dodal, že sa podľa neho zdá, že „nie je žiadna pripravenosť ani na pozvanie Ukrajiny do NATO, ani na to, aby sa stala členom aliancie“.NATO sa v roku 2008 dohodlo, že Ukrajina sa stane členom, neuviedlo však ako ani kedy by sa tak mohlo stať.„Teraz, cestou do Vilniusu, sme dostali signály, že sa o určitých formuláciách rokuje bez Ukrajiny,“ skonštatoval ďalej a zdôraznil, že táto formulácia sa týka „pozvania stať sa členom NATO, nie členstva Ukrajiny“.„Neistota je slabosť. A ja o tom budem otvorene diskutovať na summite,“ skonštatoval ďalej Zelenskyj, podľa ktorého sa bez stanovenia časového rámca pre pozvanie Ukrajiny do NATO „otvára príležitosť na vyjednávanie o členstve Ukrajiny v NATO v rámci rokovaní s Ruskom“ a to „pre Rusko znamená motiváciu pokračovať v terore“.Kyjev prijal, že Ukrajina nemôže vstúpiť do NATO, kým trvá vojna s Ruskom, presadzuje však jasný časový harmonogram.