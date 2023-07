Na nitrianskom kúpalisku sa párik oddával sexu, na kameru ich zachytili návštevníci

11.7.2023 (SITA.sk) - Nitrianska polícia len nedávno riešila prípad párika užívajúceho si v noci na Mostnej ulici, teraz tu má ďalší. Muž so ženou sa počas bieleho dňa na kúpalisku na Sihoti oddávali sexuálnym radovánkam. Na kameru ich zachytili návštevníci kúpaliska.Na záberoch, ktoré zverejnila TV JOJ na webe Noviny.sk , vidno, ako dvojica leží na deke a súloží. Žena sa síce snažila zakryť uterákom, lenže ten bol nízko. Každý, kto išiel okolo alebo sedel blízko pri nich na deke, vedel, čo sa deje.Jedna z návštevníčok kúpaliska sa v reportáži vyjadrila, že „takéto správanie patrí niekde do súkromia." Ďalší sa zase opýtal: „Nitra bude symbolom sexu na Mostnej, teraz zas na kúpalisku, kde to bude najbližšie?"O oboch aktérov z kúpaliska sa už zaujíma polícia. „Vo všeobecnosti podozrivé osoby sa môžu dopúšťať výtržníctva tým, že sa dopúšťajú hrubej neslušnosti vykonávaním pohlavného styku," informovala hovorkyňa KR PZ v Nitre Renáta Čuháková