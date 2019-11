Lídri parlamentov krajín V4 si v Prahe pripomínajú Nežnú revolúciu

Na archívnej snímke predseda NR SR Andrej Danko. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Praha 18. novembra (TASR) – Tridsiate výročie Nežnej revolúcie je témou pondelkového stretnutia predsedov parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v Prahe. Slovensko na schôdzke pod patronátom českého predsedníctva vo V4 zastupuje predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko.Na schôdzke sa okrem Danka zúčastnia predseda českého Senátu Jaroslav Kubera, predseda českej Poslaneckej snemovne Radek Vondráček, predseda maďarského Národného zhromaždenia László Kövér, predsedníčka poľského Sejmu Elžbieta Witeková a podpredseda poľského Senátu Bogdan Borusewicz.Na pondelkovom stretnutí v pražskom Valdštejnskom paláci, sídle českého Senátu, sa budú partneri venovať pádu komunizmu v roku 1989. Okrem ohliadnutia sa za dejinami zhodnotia aj vývoj za uplynulých 30 rokov v postsocialistických krajinách.Vyvrcholením rokovania predsedov parlamentov vyšehradského zoskupenia - Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska - bude spoločná tlačová konferencia.Delegácia vedená predsedom Národnej rady SR priletela do Prahy už v nedeľu popoludní. Danko sa spolu so svojimi kolegami z V4 zúčastnil na otvorení výstavy Nežná revolúcia a multimediálnej expozície Momenty 20. storočia v Národnom múzeu v Prahe. Šéf slovenského parlamentu následne v českej metropole položil kytice, zapálil sviečku pri pamätníku 17. novembra na Národnej triede a zúčastnil sa na slávnostnom koncerte v Divadle Hybernia.Štátnici si pripomínajú 30. výročie Nežnej revolúcie, ktorej dôsledkom bolo odstránenie komunistického režimu v Československu. Prológom k revolúcii boli študentské demonštrácie, ktoré sa konali 16. novembra v Bratislave a 17. novembra v Prahe.Od roku 2001 sa 17. november na Slovensku pripomína ako štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu.Česko prebralo ročné predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke od Slovenska. Potrvá do 30. júna 2020.