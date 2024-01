Lídri piatich krajín EÚ vyzývajú na zvýšenie vojenskej podpory Ukrajine, závisí od toho budúcnosť Európy

Európska bezpečnosť

Ruská presila

31.1.2024 (SITA.sk) - Lídri piatich krajín Európskej únie v stredu vyzvali svojich susedov a spojencov, aby zvýšili vojenskú podporu Ukrajine, zatiaľ čo ministri obrany bloku diskutovali o spôsoboch, ako pomôcť vyrovnať sa s nedostatkom munície tejto vojnou zničenej krajiny.Lídri Česka, Dánska, Estónska, Holandska a Nemecka vo svojej výzve varovali, že bezpečnosť Európy je spätá s bojmi, ktoré sa začali takmer pred dvoma rokmi ruskou inváziou na susednú Ukrajinu.„Rozhodujúca je naša schopnosť naďalej podporovať a udržiavať obranu Ukrajiny, a to ako počas zimy, tak aj z dlhodobého hľadiska,“ napísali v denníku Financial Times. „V skutočnosti ide o našu spoločnú európsku bezpečnosť.“Vo Financial Times piati lídri uviedli, že je nevyhnutné urýchliť dodávky zbraní, keďže je nepravdepodobné, že by sa vojna čoskoro skončila.„Rusko na nikoho nečaká a my musíme konať hneď. Ak Ukrajina prehrá, dlhodobé následky a náklady budú pre nás všetkých oveľa vyššie,“ napísali. „My, Európania, máme osobitnú zodpovednosť. Preto musíme konať. Závisí od toho budúcnosť Európy.“Podľa odhadov Európskej únie Ukrajina minulé leto vystrelila každý deň približne štyri až sedemtisíc delostreleckých granátov, zatiaľ čo Rusko vypúšťalo na územie svojho suseda viac ako 20-tisíc granátov denne. Ruský zbrojársky priemysel vysoko prevyšuje ukrajinský a Kyjev sa spolieha na pomoc Západu, aby sa vyrovnal palebnej sile Moskvy.