Ruská ofenzíva sa onedlho vyčerpá a začne sa ukrajinská akcia, tvrdí Budanov

31.1.2024 (SITA.sk) - Ruská ofenzíva na Ukrajine sa podľa šéfa ukrajinského obranného spravodajstva Kyryla Budanova onedlho vyčerpá, čo umožní začať novú ukrajinskú protiofenzívu.„V súčasnosti trvá útočná operácia Ruskej federácie, ktorá sa začala v novembri 2023. Od jej začiatku ubehlo už viac ako dva a pol mesiaca. Výsledky - no, môžete ich vidieť sami. Povedať, že dosiahli významný úspech, by bolo nepravdivé," povedal Budanov podľa webu Ukrajinská pravda.Šéf ukrajinského obranného spravodajstva poznamenal, že nepriateľ chcel rýchlo dosiahnuť obrannú líniu pozdĺž rieky Čornyj Žerebec v Charkovskej oblasti a na administratívnych hraniciach Doneckej a Luhanskej oblasti, ale ako sa ukázalo, ani sa k tejto línii „nepriblížili".„Ich ofenzíva pokračuje. Niekde na začiatku jari sa to úplne vyčerpá... Momentálne ide o akciu nepriateľa. Skončí sa však a som presvedčený, že sa začne naša," dodal Budanov.