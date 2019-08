Lídri severských krajín a Nemecka hovorili o klimatickej zmene

Zľava dánska premiérka Mette Frederiksenová, fínsky premiér Antti Rinne, švédsky premiér Stefan Löfven, nemecká kancelárka Angela Merkelová, islandská premiérka Katrín Jakobsdóttirová a nórska premiérka Erna Solbergová pózujú počas návštevy ostrova Videy neďaleko Reykjavíku 20. augusta 2019 v rámci stretnutia predsedov vlád severských krajín na Islande. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Reykjavík 21. augusta (TASR) - Klimatická zmena a snahy o jej zmiernenie boli hlavným bodom programu utorkového neformálneho summitu severských krajín na Islande, na ktorom sa zúčastnila aj nemecká kancelárka Angela Merkelová.Samotný Island chce dosiahnuť tzv. klimatickú neutralitu do roku 2040, čo je o desať rokov skôr než cieľový termín Nemecka. Podobné ambície deklarovali aj iné severské krajiny, informovala tlačová agentúra DPA.Island momentálne predsedá Severskej rade, ktorá zahŕňa tiež Dánsko, Fínsko, Nórsko a Švédsko, ako aj poloautonómne územia ako Grónsko.Islandská premiérka Katrín Jakobsdóttir povedala, že severské krajiny a Nemecko sa dohodli na "užšej spolupráci" v oblastiach, ako sú udržateľnosť, budúcnosť práce a demokracia. Šéfka dánskej vlády Mette Frederiksenová však zdôraznila potrebu podnikať kroky proti zmene klímy. Švédsky premiér Stefan Löfven uviedol, že severskí lídri pôjdu na nadchádzajúci klimatický summit OSN v New Yorku "so silným odkazom, že ku klimatickej otázke je potrebné pristupovať veľmi prakticky".Podľa Merkelovej sa šéfovia severských vlád zhodli, že klimatická zmena ja v ich krajinách "viditeľná", čo však platí aj pre Nemecko.povedala nemecká kancelárka, ktorá mala na Islande príležitosť vidieť niektoré prejavy globálneho otepľovania.Island minulý víkend odhalil pamätnú tabuľu venovanú ľadovcu Okjökull, ktorý sa v dôsledku klimatickej zmeny roztopil.