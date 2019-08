Rada Európy vyjadrila znepokojenie nad výmenou starostov v Turecku

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Štrasburg 21. augusta (TASR) - Kongres miestnych a regionálnych samospráv pri Rade Európy (RE) vyjadril v utorok znepokojenie nad rozhodnutím tureckých orgánov pozastaviť mandát zvoleným starostom troch miest na juhovýchode tejto krajiny.Predseda Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Anders Knape vo vyhlásení pre médiá upozornil, že RE vyjadruje "vážne znepokojenie nad rozhodnutím pozastaviť mandát starostom" miest Diyarbakir, Mardin a Van. Turecká vláda sa rozhodla nahradiť starostov týchto miest vymenovanými guvernérmi.Turecká polícia v pondelok v rámci vyšetrovania osôb podozrivých z napojenia na zakázanú militantnú organizáciu Strana kurdských pracujúcich (PKK) zadržala 419 osôb v 29 provinciách a úrady v súvislosti s vyšetrovaním terorizmu odvolali z funkcie starostov troch uvedených miest.Knape zdôraznil, že všetci traja starostovia boli zvolení do funkcie na základe slobodného a spravodlivého vyjadrenia vôle tureckého ľudu počas miestnych volieb, ktoré sa konali 31. marca 2019 a ktoré Kongres miestnych a regionálnych samospráv pri RE monitoroval.Táto inštitúcia RE už v minulosti vyjadrila znepokojenie nad nadmerným využívaním súdnych konaní proti voleným zástupcom miestnych samospráv v Turecku a ich nahradzovaním vymenovanými úradníkmi. Tento postup podľa RE vážne narúša riadne fungovanie miestnej demokracie.Knape vyzval turecké orgány, aby sa touto otázkou bezodkladne zaoberali a aby obnovili schopnosť mestských zastupiteľstiev zvoliť si náhradných starostov.uviedol Knape a spresnil, že najbližšie budú členovia tohto orgánu o situácii v Turecku hovoriť na svojej schôdzi v Štrasburgu 11. septembra.Rada Európy sa okrem toho chystá v období od 1. do 4. októbra vyslať do Turecka monitorovaciu misiu, ktorej cieľom je zhodnotiť dodržiavanie zásad Európskej charty miestnej samosprávy v tejto krajine.