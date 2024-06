Lídri Únie sa stretnú v Bruseli, diskutovať budú o obsadení najvyšších pozícií po eurovoľbách

17.6.2024 (SITA.sk) - Lídri členských štátov Európskej únie (EÚ) sa v pondelok večer zídu v Bruseli, aby prediskutovali obsadenie najvyšších funkcií eurobloku po nedávnych európskych voľbách Voľby do Európskeho parlamentu priniesli posun európskej politiky viac doprava a veľké proeurópske strany v Paríži a Berlíne utrpeli prehry. Agentúra AP poukazuje, že francúzsko-nemecký motor, ktorý zvyčajne poháňa politiku EÚ, je oslabený, a to sa zrejme ukáže aj na pondelkovom stretnutí.V rámci komplikovaného rozdelenia právomocí EÚ musia prezidenti a premiéri nominovať ďalšieho šéfa Európskej komisie , najvyššieho výkonného orgánu Únie, pričom by ich rozhodovanie malo brať do úvahy výsledky volieb.Je pravdepodobné, že si terajšia predsedníčka eurokomisie Ursula von der Leyenová udrží svoj post, keďže jej stredopravá Európska ľudová strana získala v eurovoľbách najviac mandátov. Hoci však Von der Leyenová viedla EÚ počas kríz ako COVID-19 vojna na Ukrajine , jej miesto na čele Komisie nie je garantované, vzhľadom na to, že je medzi niektorými v europarlamente nepopulárna a bude potrebovať podporu aspoň 361 zo 720 poslancov, aby zostala vo funkcii.Ďalšími veľkými pozíciami podliehajúcimi diskusiám sú predseda Európskej rady , v súčasnosti belgický centrista Charles Michel , a vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, ktorým je španielsky stredoľavicový politik Josep Borell. V súvislosti s prvou funkciou sa často spomína niekdajší portugalský premiér António Costa . Estónska premiérka Kaja Kallasová je zase často spomínaná ako potenciálna šéfka európskej diplomacie.