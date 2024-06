Pellegrini odcestuje namiesto Fica na neformálny samit do Bruselu, diskutovať bude o obsadení európskych postov

Absolvuje aj prvú cestu do regiónu

Upokojí nálady v spoločnosti?

17.6.2024 (SITA.sk) - Nový slovenský prezident Peter Pellegrini v pondelok popoludní odcestuje na neformálny samit do Bruselu. Ide o samit premiérov a prezidentov, na ktorom Pellegrini povedie slovenskú delegáciu namiesto premiéra Roberta Fica , ktorý sa zotavuje po atentáte „Na zasadnutí budeme diskutovať o obsadení hlavných funkcií v inštitúciách Európskej únie a môj hlavný cieľ je jasný – presviedčať ostatných európskych lídrov, aby Slovensko prostredníctvom svojho kandidáta na eurokomisára získalo čo najsilnejší mandát,“ deklaroval prezident na sociálnej sieti.Na tradičnú zahraničnú cestu do Českej republiky by nová hlava štátu mala vycestovať 26. júna. Ešte predtým však absolvuje prvú cestu do regiónu. V stredu 19. júna by mal navštíviť svoju rodnú Banskú Bystricu. Ako krátko pred sobotňajšou inauguráciou prezradila Patrícia Medveď Macíková , ktorá povedie jeho komunikačný odbor, nový prezident tam pokrstí svoju poštovú známku.V prieskume agentúry Median SK , ktorý bol realizovaný v dňoch 21. až 28. mája na vzorke 1 006 respondentov, sa 16 percent opýtaných v odpovedi na otázku „Čo by mal urobiť nový prezident P. Pellegrini ako prvé hneď po nástupe do úradu?“ vyjadrilo, že by mal navštíviť ČR a napraviť vzťahy.V prieskume však so 46 percentami dominovala odpoveď, že nová hlava štátu by sa mala usilovať o upokojenie nálad v spoločnosti. Tretiu priečku v prieskume obsadila odpoveď, že Pellegrini by sa mal stretnúť s predstaviteľmi vlády a parlamentu.Odpovedalo tak 14 percent opýtaných. Päť percent respondentov si myslí, že nový prezident by sa mal usilovať o vypovedanie obrannej dohody s USA, ďalšie štyri percentá sú za to, aby začal s auditom úradu.Dve percentá respondentov si myslia, že by mal navštíviť Rusko a ruského prezidenta Vladimíra Putina. Desať percent opýtaných nevedelo či nechcelo na otázku odpovedať, tri percentá uvádzali odpoveď „iné". Odpoveď, že Pellegrini by mal ako prvé udeliť amnstie nezvolil nik z repondentov.