Lídri v oblasti budov ocenili aktivity prezidentky a SIEA, najhoršie ohodnotili Holého a Doležala

prezidentky

Ambiciózny plán aj "bezzubý" dokument

Hodnotenie robili viacerí odborníci

30.1.2022 (Webnoviny.sk) - Lídri v oblasti výstavby a obnovy budov za aktivity v tomto sektore v minulom roku ocenili najviac angažovanosťSR Zuzany Čaputovej a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.Spomedzi verejných inštitúcií ohodnotili takmer najhoršie prácu v tomto odvetví kľúčového ministerstva dopravy a výstavby. Šéf tohto rezortu Andrej Doležal (nom. Sme rodina) by mal byť podľa respondentov aktívnejší a vzhľadom na svoju agendu a kompetencie viac a viditeľnejšie sa prihlásiť k líderstvu v kvalitnej výstavbe a obnove budov.Ako v nedeľu informovala platforma Budovy pre budúcnosť (BPB), najviac kritické hodnotenie dostal podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (Sme rodina).Zo strategických dokumentov prijatých v roku 2021 odborníkov zaujala ambicióznosť obnovy budov v Pláne obnovy a odolnosti. „Prináša nový druh finančných zdrojov pre sektor budov a rozhodne ho nemožno považovať za málo ambiciózny. Alokácie naprieč komponentami počítajú s 500 miliónmi eur na obnovy rodinných domov a ďalšie takmer dve miliardy eur majú ísť do obnovy verejných budov,“ uviedla riaditeľka BPB Katarína Nikodemová.Dlhodobú stratégiu obnovy fondu budov, ktorú vláda schválila začiatkom minulého roka, však nateraz považujú za bezzubý dokument.„Chýba jej akčný plán aktivít či opatrení, ktoré by nás doviedli k plneniu cieľov,“ upozornila Nikodemová. Na kvalitu výstavby a obnovy budov budú mať v roku 2022 podľa expertov platformy najväčší vplyv zavedenie kritérií kvality vnútorného prostredia do podporných programov a investície z plánu obnovy.BPB spolu so svojimi deviatimi členskými združeniami aktívnymi v oblasti stavebníctva a energetickej efektívnosti hodnotili angažovanosť politikov a udalosti, ktoré sa vlani v stavebníctve udiali z hľadiska ich vplyvu na kvalitu výstavby a obnovy budov vo verejnom sektore.Medzi oslovenými odborníkmi členských a partnerských organizácií boli nielen stavebníci, architekti či projektanti, ale aj výrobcovia a zástupcovia škôl a finančného sektora. Hodnotili dôležitosť a kvalitu rôznych politík, strategických dokumentov a aj prístup jednotlivých inštitúcií a ich politických lídrov.