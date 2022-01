ONLINE: Na cestách vyčíňa silný vietor, hlásia popadané stromy

Mimoriadne silný vietor komplikuje dopravu na viacerých cestách na Slovensku. V niektorých lokalitách aj sneží a vytvárajú sa tak snehové záveje a jazyky. Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk informuje o uzatvorení cesty I/66 v úseku Tatranská Kotlina - Podspády pre silné sneženie, silný nárazový vietor a z toho plynúcu nulovú viditeľnosť.



Horský priechod Donovaly je uzavretý pre nákladnú dopravu nad 10 metrov dĺžky. Polícia tu upozorňuje na silný vietor, snehom zaviate cesty a zlú viditeľnosť. "Upozorňujeme vodičov, aby dodržiavali bezpečnú vzdialenosť, neponáhľali sa a vzhľadom na sneh na ceste odporúčame aj použitie snehových reťazí, pretože smerom nahor sa šmýka," vyzvala polícia. Vodiči informujú aj o tvorbe kolón smerom na Ružomberok, úsek je totiž ťažko prejazdný.



Cestári upozorňujú na silný až nárazový vietor na väčšine územia Slovenska. V okresoch Levoča, Kežmarok a Poprad pre sneženie a silný nárazový vietor dochádza k tvorbe snehových jazykov a závejov. "Na mnohých miestach je zlá až nulová viditeľnosť," varuje SSC.



Vplyvom silného vetra sa tvoria snehové jazyky na úsekoch ciest I/18 Východná - Važec, I/66 Sedlo Besník, I/78 Príslop - Hruštín a v okrese Námestovo. Cestu III/3061 medzi Štrbou a Šuňavou pre tvorbu snehových závejov uzatvorili.



Zelená vlna RTVS hlási neprejazdný úsek pre spadnutý strom na trase Hradište pod Vrátnom - Brezová pod Bradlom. Cesta I. triedy pri Ždiari je zasnežená a polícia ju uzatvorila. Pre rovnaký dôvod je uzatvorený aj úsek Spišské Hanušovce - Veľká Franková či Lučivná - Štrba. Na severe diaľnice D1 v úseku Mengusovce - Štrba - Liptovský Hrádok hlásia vodiči sneženie a šmykľavú vozovku. Na ceste z Hruštína do Oravského Podzámku sa tvoria snehové jazyky a záveje. Kompa Záhorská Ves - Angern momentálne pre silný vietor nepremáva.





Mimoriadnu situáciu v súvislosti s nepriaznivým počasím vyhlásila v nedeľu obec Ždiar v okrese Poprad. Ako pre TASR povedal starosta Pavel Bekeš, dôvodom sú najmä snehové jazyky a autá v priekopách. V dôsledku toho zostali niektoré časti obce „odrezané od sveta“.„Mimoriadnu situáciu sme vyhlásili, aby sme mohli povolať ďalšie mechanizmy,“ povedal s tým, že pomáhajú aj pri sprejazdnení cesty I/66 smerom od čerpacej stanice do Poľska, aby sa ľudia mohli dostať domov. „Išli do Poľska na lyžovačky, na nákupy, teraz sa vracajú. Začalo fúkať a intenzívne snežiť, cesty neboli zjazdné. Autá končili v priekopách, kolóny boli až z Poľska. Pluhy nestíhali odhŕňať,“ priblížil starosta.Za vážnu považuje aj situáciu priamo v obci, kde prišli mnohí turisti aj z Poľska, ktorí sa vracajú naspäť. „Nie všetci vodiči sú zdatní. Keď zazmätkuje jeden, je to reťazová reakcia a pluh nevie prejsť. Niektoré časti Ždiaru, ako aj jednotlivé prístupové cesty k rodinným domom, sú odrezané od sveta,“ dodal starosta.Viacerí podľa jeho slov nerešpektovali vydané výstrahy súvisiace s poveternostnou situáciou. Zdôraznil, že v súčasnosti je na cestách veľmi slabá viditeľnosť.Prvý situačný stupeň v súvislosti s nepriaznivým počasím vyhlásila Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK), oblasť Poprad. Pre TASR to povedal jej riaditeľ Marcel Polomský. Podľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Prešove je najhoršia situácia v okresoch Poprad a Kežmarok, pričom dočasne uzavreli aj cestu I/66 – Ždiar v smere na Strednicu. Vodičov vyzývajú, aby cestovanie odložili na inokedy.Ako pre TASR povedala hovorkyňa KR PZ v Prešove Jana Ligdayová, v súvislosti so zhoršenou poveternostnou situáciou evidujú zvýšený počet udalostí v cestnej premávke. Polícia apeluje na vodičov, aby zvýšili ostražitosť, dávali pozor a boli ohľaduplní aj k ostatným účastníkom cestnej premávky.

K výzve sa pripájajú aj cestári. Vodičov žiadajú, aby v maximálnej miere obmedzili výjazdy na cesty a výlety odložili, kým bude priaznivejšie počasie. „Vietor stúpa a sneží takmer dva dni, aj keď nie stále, ale stačí to na to, aby ho sfúkavalo a zasypávalo cesty. Vytvárajú sa snehové jazyky a s postupným úbytkom denného svetla sa bude viditeľnosť ešte zhoršovať “ vysvetlil Polomský s tým, že cestári sú neustále v teréne. Zdôraznil, že v takomto počasí je to obzvlášť náročné.„Snažíme sa zabezpečiť, aby boli všetky ceste prejazdné,“ povedal Polomský. Pripomenul tiež, že z dôvodu snehových závejov je uzavretá cesta III/3061 medzi Štrbou a Šuňavou. „Je to veľmi exponovaný úsek, pričom z jednej strany je veľké pole a cesta v záreze, na ktorú neustále fúka sneh, a to až do výšky dvoch metrov.“Mimoriadne silný vietor ovplyvňuje na Slovensku aj vlakovú dopravu. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) momentálne hlási prerušenú vlakovú dopravu medzi Kútmi a českým Lanžhotom. Dôvodom je spadnutý strom na trati a porucha trolejového vedenia.Pre túto udalosť bol osobný vlak 2478 na trase medzi Kútmi a Skalicou nahradený náhradnou autobusovou dopravou. Vlak EuroCity 130 na trase Budapešť-Teraspol je odrieknutý v úseku Kúty - Břeclav. "Cestujúci smer Brno, Praha a ďalej môžu využiť REX vlaky na Viedeň. Z Viedne použiť diaľkové vlaky smer Břeclav cez Hohenau. Podobne to platí zo smeru Praha, Brno," informuje ZSSK.Meteorológovia varujú v nedeľu pred mimoriadne silným vetrom na celom území Slovenska. Odporúčajú ľuďom, aby zvážili nutnosť pobytu a pohybu vonku. Na silný nárazový vietor na cestách upozornila aj Slovenská správa ciest (SSC). Polícia vodičov vyzýva, aby pre nepriaznivé počasie zvýšili svoju opatrnosť a pozornosť.