Lídri V4 sa stretli v Poľsku, prebrali voľby v Bielorusku, otravu Navaľného aj fungovanie ekonomiky

11.9.2020 (Webnoviny.sk) - Nepokoje v Bielorusku, údajná otrava ruského opozičného politika Alexeja Navaľného , plynovod Nord Stream 2 či pandémia koronavírusu , to všetko bolo predmetom piatkového stretnutia premiérov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v poľskom Lubline.Predseda poľskej vlády Mateusz Morawiecki v dialógu s náprotivkami z Česka, Slovenska a Maďarska poznamenal, že Poľsko má v prípade Bieloruska problém s dôveryhodnosťou."Plne odsudzujeme akékoľvek represie či dokonca mučenie, ku ktorým v Bielorusku dochádza. Apelujeme na okamžité prepustenie politických väzňov," uviedol Morawiecki na spoločnej tlačovej konferencii, citoval ho web onet.pl.Čech Andrej Babiš na stretnutí, na ktorom sa zúčastnili aj slovenský predseda vlády Igor Matovič a maďarský premiér Viktor Orbán , zdôraznil, že je veľmi dôležité, aby Bielorusi rozhodovali o budúcnosti svojej krajiny v nových slobodných prezidentských voľbách. V4 chce zároveň pre bieloruskú spoločnosť navrhnúť ponuku hospodárskej spolupráce."Ide o spoločné projekty týkajúce sa malých a stredných podnikov, ale tiež v oblasti energetiky," dodal Morawiecki.Okrem pomoci Bielorusku sa najvyšší politickí predstavitelia Poľska, ČR, Slovenska a Maďarska zaoberali aj podporou Grécka, kde tento týždeň na ostrove Lesbos požiare zničili tamojší utečenecký tábor, v ktorom sa tiesnilo takmer 13-tisíc žiadateľov o azyl.V súvislosti s prípadom Alexeja Navaľného, ktorý sa momentálne zotavuje po údajnej otrave v nemeckom Berlíne, Morawiecki prezradil, že štáty V4 vypracovali spoločné stanovisko, podrobnosti však neuviedol.Na zasadnutí sa diskutovalo aj o plynovode Nord Stream 2, pri ktorom sa v krátkosti pristavil Poliak Morawiecki."Podľa nášho názoru je to dnes projekt, ktorý znižuje bezpečnosť v tejto časti Európy. Mal by byť zastavený," podotkol.Slovenský premiér Matovič na stretnutí pripomenul nedávne výročie založenia hnutia Solidarita, ktoré vzniklo v roku 1980 ako nezávislé odbory a spôsobilo pád komunizmu v Poľsku."V mene všetkých našich občanov postkomunistických krajín by som chcel poďakovať Poliakom za to, že majú odvahu zdvihnúť hlavy a ukázať ostatným krajinám, ako sa postaviť zlu komunizmu a socializmu. Vďaka tomu dnes máme slobodu. Solidarita sa stala základom pre nás všetkých v boji proti zlu," uviedol Matovič.Vyjadril tiež nádej, že tak isto "všetci uspejeme" aj v boji proti koronavírusu. V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 ho doplnil maďarský premiér Viktor Orbán, ktorý je presvedčený, že štáty V4 musia nielen chrániť ľudské životy, ale tiež konať tak, aby fungovala ich ekonomika.