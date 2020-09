Zo schémy Prvej pomoci už ministerstvo práce vyplatilo viac ako päťsto miliónov eur

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.9.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVaR) vyplatilo zo schémy Prvej pomoci do konca augusta sumu 524 miliónov eur."Na základe aktualizovaných dát dostupných k 31. augustu úrady práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) uzavreli so zamestnávateľmi a SZČO skoro 120-tisíc dohôd o poskytovaní podpory zo schém Prvej pomoci," uvádza MPSVaR v tlačovej správe.Z aktualizovaného vydania priebežnej správy Prvej pomoci, ktoré vypracoval Inštitút sociálnej politiky (ISP), vyplýva, že za júl využívali opatrenia najintenzívnejšie mikro a veľké podniky, ktoré čerpali takmer tri štvrtiny celkových výdavkov."Z hľadiska odvetví smerovala viac ako polovica výdavkov firmám v priemysle. Druhý najväčší podiel na sume pomoci má veľkoobchod a maloobchod," uvádza rezort práce a dodáva, že viac ako 77 percent z celkovej uhrádzanej sumy v júli bolo prerozdelených prostredníctvom opatrení 3A a 3B."Čistý prítok do evidencie nezamestnaných bol v júli najnižší od apríla, čo naznačuje postupnú stabilizáciu na trhu práce," doplnilo MPSVaR a dodalo, že so stabilizáciou úzko súvisí aj zrýchlenie odtoku uchádzačov z evidencie."Evidovaná miera nezamestnanosti dosiahla 7,65 percenta a vzrástla medziročne o 2,68 p. b.," uzavrelo ministerstvo.