Lídrom hodnotenia krajín na zimnej olympiáde v Pekingu zostalo Nórsko, jediné má deväť zlatých medailí

Slovensko je na dvadsiatom mieste

Fettner najstarším víťazom

Rozdelili 69 medailových kompletov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.2.2022 - V medailovej bilancii krajín na ZOH 2022 v čínskom Pekingu je aj po desiatom súťažnom dni na čele Nórsko, ktoré zatiaľ ako jediné získalo deväť zlatých medailí.V pondelok síce Nóri nezískali ani jeden cenný kov, no ich prenasledovatelia Nemci si vybojovali len jeden bronz, preto sa situácia na čele nemení.Na konte Nórska je aktuálne 9 zlatých, päť strieborných a sedem bronzových medailí, Nemci majú bilanciu 8 - 5 - 2.Na tretej pozícii sú Američania, ktorí zatiaľ získali 7 zlatých, 6 strieborných a 3 bronzové medaily. Slovensku v poradí krajín patrí 20. priečka spolu s Novým Zélandom, športovci oboch krajín vybojovali zatiaľ jedno zlato.V pondelok v Pekingu rozdali iba štyri medailové komplety. V monoboboch žien si zlato vyjazdila americká reprezentantka Kaillie Humphriesová pred krajankou Elanou Meyersovou Taylorovou, bronz putuje do Kanady zásluhou Christine De Bruinovej. Mladá Slovenka Viktória Čerňanská obsadila konečnú 17. priečku.Krasokorčuliarsku súťaž tanečných párov ovládli v novom svetovom maxime 226,98 bodu Francúzi Gabriella Papadakisová s Guillaumom Cizeronom, striebro si vytancovali reprezentanti pod hlavičkou Ruského olympijského výboru Viktoria Sinicinová s Nikitom Kacalapovom, bronz patrí Američanom Madison Hubbellovej so Zacharym Donohuem.V akrobatickom lyžovaní v skokoch triumfovala domáca Sü Meng-tchao pred Bieloruskou Hannou Huskovovou, bronz si vyskákala Američanka Megan Nicková.V tímovej súťaži skokanov na lyžiach zvíťazili Rakúšania pred Slovincami a Nemcami. Kvarteto Stefan Kraft, Daniel Huber, Jan Hörl a Manuel Fettner získalo spolu 942,7 bodu, slovenskí reprezentanti nazbierali o 8,3 bodu menej.Tridsaťšesťročný Fettner sa stal najstarším olympijským šampiónom v skokoch na lyžiach. Po polovici súťaže viedli Slovinci pred Rakúšanmi a Nórmi, no v druhom kole previedol Jan Hörl skok dlhý 137,5 metra a nasmeroval svoj tím za víťazstvom. Nemci sa na bronzovú pozíciu dostali až v záverečným skokom.Aspoň jednu medailu na ZOH v Pekingu už získalo 26 krajín, z najcennejšieho kovu sa tešili reprezentanti 21 štátov. V Číne rozdelili už 69 zo 109 medailových kompletov naprieč pätnástimi športami.V utorok 15. februára je na programe deväť finálových disciplín. V boji o medaily bude mužská biatlonové kvarteto Šimon Bartko, Matej Baloga, Tomáš Sklenárik a Michal Šima v súťaži mužských štafiet na 4x7,5 km.O postup do štvrťfinále tiež budú bojovať slovenskí hokejisti v súboji proti Nemcom.