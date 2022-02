Hrivík skončil v Nižnom Novgorode a má sa vrátiť do Leksandu, kde bol najproduktívnejším hráčom

Torpedo nepostúpilo do play-off

Hrivík bol aj hráčom roka

14.2.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Marek Hrivík sa po skončení ZOH 2022 v čínskom Pekingu údajne vráti do švédskej SHL.Podľa webu expressen.se sa totiž už dohodol na spolupráci s tímom Leksand IF, v ktorom absolvoval 30-ročný hokejista predchádzajúce dve sezóny.Doteraz hral Hrivík v ruskom Nižnom Novgorode, no Torpedo sa nedostalo do play-off nadnárodnej KHL a aktuálny ročník sa pre neho skončil.V pondelok popoludní vedenie ruského klubu potvrdilo, že na základe dohody oboch strán ukončilo spoluprácu so slovenským hokejistom."Ďakujeme Marekovi za výkony v zostave Torpeda a prajeme mu veľa úspechov ďalšej kariére," napísali Rusi.Rodák z Čadce strávil v Leksande dve sezóny. Mimoriadne úspešný bol pre neho najmä ročník 2020/2021, počas ktorého vytvoril úderné ofenzívne duo s krajanom Petrom Cehlárikom.Hrivík v základnej časti nazbieral 51 kanadských bodov (14+37) a stal najproduktívnejším hráčom sezóny a tiež získal ocenenie hráč roka vo švédskej SHL. Z Leksandu do Ruska odišiel v lete 2021.Hrivík je na ZOH 2022 kapitán slovenskej reprezentácie. Podľa uvedeného švédskeho periodika by mal s Leksandom podpísať zmluvu do leta 2025 a zaradiť sa medzi najlepšie platených hokejistov v celej súťaži.