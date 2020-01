Lieky nie sú jedinou formou liečby bolestí chrbtice

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.1.2020 (Webnoviny.sk) - Až 90 percent súčasnej populácie sa príležitostne, či dokonca pravidelne stretne vo svojom živote s bolesťou chrbtice a ťažkosťami spojenými s ňou. Najčastejšie ide o problémy v krčnej či driekovej časti chrbtice, známymi ako radikulopatia.Radikulopatia sa radí medzi choroby z povolania a prejavuje sa okrem bolesti aj poruchami citlivosti, slabosťou, mravenčením v rukách, alebo nohách. Vo väčšine prípadov prevažuje v klinickom obraze bolesť a poruchy citlivosti. Príznakom vážnejšieho poškodenia je slabosť a porucha motoriky."Významnými rizikovými faktormi, ktoré často vedú k nadmernému opotrebovaniu platničiek pri práci s následnými bolesťami chrbtice, sú dvíhanie a nosenie ťažkých bremien, časté ohýbanie a otáčanie trupu a celotelové vibrácie Poškodenie chrbtice je vo všeobecnosti najdrahšie profesionálne poškodenie zdravia," uvádza Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne."Ide o nepríjemnú a bolestivú neurologickú komplikáciu, ktorá si vyžaduje účinnú liečbu. Najbežnejšou formou liečby radikulopatie je užívanie liekov proti bolesti a zápalu, doplnené o lieky na uvoľnenie svalových spasmov. Ďalšími metódami, ktoré napomáhajú k odstráneniu bolesti sú elektroliečba, rehabilitácie, magnetoterapia, masáže, aktívne cvičenie či vodoliečba," vysvetlila neurologička Christina Lilová.Jednou z účinných metód je aj fotobiomodulácia alebo ošetrenie laserom. "Liečba laserom podporuje rýchlu regeneráciu a progresívne odstraňuje bolesť z postihnutého miesta, zároveň odstraňuje zápal, opuch a zrýchľuje mikrocirkuláciu. Z vlastnej skúsenosti sme zaznamenali veľmi dobré efekty pri vertebrogénnych ochoreniach (chrbticových ochoreniach), pri poškodení platničky aj s tlakom na koreň. Po dvoch až troch aplikáciách začína pacient pociťovať zlepšenie stavu. Pre trvalý efekt z tejto liečby je nevyhnutné aplikovať 10-12 ošetrení v slede dvoch až troch týždňov. Vtedy nastáva charakter trvalého zlepšenia. Táto laserová terapia je vhodná aj pri iných bolestivých kĺbových stavoch (ochoreniach), aj pri liečbe karpálnych tunelov," objasnila neurologička."Výhodou vysokointenzívnej laserovej terapie je hĺbka jej prieniku. Rýchlo a účinne sa dostane do poškodeného tkaniva, kde na bunkovej úrovni stimuluje zmeny, ktoré vedú k zmierneniu až odstráneniu bolesti, zápalu a opuchu a nastane zrýchlenie regenerácie tohto miesta," vysvetlila hlavná fyzioterapeutka spoločnosti Therapy House Jurina Orosová.Spôsob liečby je aplikácia priamo na pokožku. "Laserová terapia a jej biostimulačné a liečebné účinky sú známe už od 60. rokov minulého storočia, ale až s nástupom nových technológií v posledných rokoch dokážeme rýchlo a efektívne pomôcť pacientom so širokým spektrom obtiaží. Metóda je neinvazívna a znižuje potrebu medikamentóznej liečby. Zároveň je časovo menej náročná, pričom jedno ošetrenie trvá do 15 minút a na dosiahnutie požadovaného efektu je potrebné absolvovať 10 až 12 opakovaní. Prvé výsledky sú pritom citeľné už po niekoľkých aplikáciách," dodala Orosová.