Úrazy v zimnom období sú častou príčinou práceneschopnosti a znepríjemňujú život

24.1.2020 (Webnoviny.sk) - V polovici januára tohto roku potrápila Slovensko poľadovica, ktorá náhle zasiahla ako západné, tak aj na východné Slovensko. Len v hlavnom meste SR v Bratislave ošetrili za jeden deň takmer 100 ľudí, ktorí utrpeli rôzne úrazy v dôsledku rannej poľadovice na cestách a chodníkoch, uvádzajú nemocnice z postihnutých oblastí Slovenska vo svojich oficiálnych vyjadreniach. Najčastejšie išlo o zlomeniny dolných a horných končatín, úrazy hlavy a chrbtice. Medzi zranenými boli aj viaceré deti, či dôchodcovia. Mnohí z nich zostali hospitalizovaní a dokonca v jednom prípade na východe Slovenska došlo aj k tragickému úmrtiu osoby následkom zranení, ktoré utrpel pri páde.Úrazy, či už menšieho alebo väčšieho charakteru dokážu skomplikovať život bez ohľadu v akom ročnom období k nim dôjde a sú jednou z častých príčin práceneschopnosti. Obzvlášť závažný úraz s trvalými následkami môže znamenať veľký zásah nie len do životného tempa, ale rovnako do života celej rodiny. Žiaľ, aj smrteľné úrazy prichádzajú nečakane a bez varovania. "Veľkou záťažou však môžu byť aj menej vážne situácie, napríklad dlhodobejší pobyt v nemocnici alebo pracovná neschopnosť, ktoré sa rovnako výrazne podpíšu na príjmoch i rodinnom rozpočte. Aj z tohto dôvodu je všeobecne odporúčané mať uzatvorené úrazové poistenie," uviedla produktová špecialistka MetLife Slovensko Erika Poleková."Približne tretinu všetkých nahlásených úrazov v našej poisťovni tvoria drobnejšie poranenia typu podvrtnutý členok, tržné rany či odreniny. Za nimi nasledujú zlomeniny ruky a nohy a približne pätinu tvoria vážnejšie zranenia, akými sú poranenia chrbtice a hrudného koša," upresnila Poleková.Podľa Polekovej poistenie úrazu a choroby pomáha prekonať náhle následky úrazov a zdravotných komplikácií. "Spoločnosť MetLife Slovensko ponúka široké možnosti poistnej ochrany, ktoré si klient nastaví podľa svojich predstáv. Možné je nakombinovať pevné i klesajúce poistné sumy či denné dávky na základe svojich potrieb. Napríklad rizikové poistenie TrendLife ponúka komplexné krytie veľkých, či menších rizík, pričom na jednej zmluve je možné poistiť celú rodinu za výhodnú cenu," priblížila Poleková.Aj keď drobnejšie zranenia sa obvykle liečia v domácom prostredí, u ťažších prípadov nie je výnimkou hospitalizácia. V každom prípade, aj bez spomínanej hospitalizácie, ide o zásah do rodinného rozpočtu. Finančné straty po úraze pomôže zmierniť poistenie denných dávok za liečenie úrazu. "Napríklad v rámci tohto poistenia v prípade otrasu mozgu budeme po dobu 15 dní vyplácať dennú dávku. Pokiaľ by išlo o zlomeninu stehennej kosti, tak ide o dobu 185 dní," uviedla Poleková.Ak sa jedná o väčší úraz s trvalými následkami, tak prostriedky z poistenia trvalých následkov pomôžu pri prispôsobení sa zmeneným životným podmienkam po úraze. Čím sú následky úrazu väčšie, tým vyššiu sumu bude klient po úraze potrebovať, čo je odzrkadlené v poistení s progresiou. Klient si môže zvoliť poistnú ochranu presne podľa svojich potrieb a v závislosti od jeho aktuálnej životnej situácie. Výhodou je možnosť uzatvoriť poistenie pre celú rodinu na jednej zmluve a tak získať dodatočnú zľavu z poistného.Úrazové a zdravotné poistenie pomôže zmierniť finančné straty po úraze, vyplatené prostriedky z poistenia môžu byť použité na zachovanie životnej úrovne, úhradu nadštandardnej liečby, rehabilitácie alebo pomoc v domácnosti. Klasické cestovné poistenie hradí predovšetkým liečebné výdavky v prípade úrazu v zahraničí.MetLife úspešne pôsobí na Slovensku od roku 1995. Spoločnosť poskytuje široké spektrum produktov životného a úrazového poistenia. Spoločnosť sa stala synonymom finančnej istoty a profesionalizmu. Pre viac informácií, navštívte www.metlife.sk MetLife, Inc. (NYSE: MET) je prostredníctvom svojich dcérskych a prepojených spoločností ("MetLife") jednou z popredných spoločností na svete poskytujúcich finančné služby, poistenie, dôchodky, zamestnanecké výhody a riadenie aktív, aby pomohli svojim individuálnym a inštitucionálnym zákazníkom orientovať sa v meniacom sa svete. Spoločnosť MetLife bola založená v roku 1868, svoju činnosť vykonáva vo viac ako 40 krajinách a má popredné postavenie na trhu v USA, Japonsku, Latinskej Amerike, Ázii, Európe a na Strednom východe.Inzercia