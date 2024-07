Lietadlá MiG-29 a F-16 sa podľa veliteľa slovenskej letky nedajú porovnávať (video+foto)

Kompletný výcvik pilotov

Na Slovensku v pondelok 22. júla po 20:00 pristáli prvé dve stíhačky F-16 Block 70. Ide tak o prvé dve lietadlá zo 14, ktorými budú slovenské ozbrojené sily chrániť naše nebo. Na slávnostnom odovzdaní prvých nadzvukových lietadiel sa na vojenskom letisku v Kuchyni zúčastnil prezident Peter Pellegrini , podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ), náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniel Zmeko a tiež ďalší významní hostia zo Slovenska a zahraničia.

23.7.2024 (SITA.sk) - Lietadlá MiG-29 a F-16 sa podľa veliteľa slovenskej letky F-16 Petra Gregora nedajú porovnávať. Ako uviedol, nerád ich porovnáva, pretože ide o koncepčne úplne rozdielne lietadlá.„Stíhačka F-16 poskytuje úplne iné spôsobilosti, ktoré MiG-29 ako taký nebol schopný poskytnúť. Či to už bolo spôsobené vekom jeho výroby, alebo samotnou avionikou. Lietadlo F-16 poskytuje najmodernejšie technológie od radaru, cez systémov vlastnej ochrany či nové zbraňové systémy," vysvetlil veliteľ.Ako ďalej Gregor priblížil, s lietadlami F-16 dostali slovenské ozbrojené sily kompletný výcvik pilotov. „Náš výcvik sa posunul do úplne iných dimenzií a naši piloti a technický personál budú schopní plniť všetky úlohy, ktoré budú požadovať ozbrojené sily," povedal veliteľ letky.Všetci piloti absolvovali aj výcvik na tankovanie za letu vo dne a v noci. Veliteľ Gregor ďalej priblížil, že svoj výcvik začal na leteckej základni Sliač na lietadle L-39.„Po ukončení svojho výcviku som pokračoval ako inštruktor a niekoľko rokov som lietal ako demo pilot lietadla L-39. Prešiel som si celým výcvikom v Spojených štátoch amerických, ktorý pozostával aj z lietania na lietadlách T-6 a T-38," priblížil veliteľ.Doplnil, že lietať na lietadle F-16 je pre neho privilégiom a cťou. „Je to niečo neopísateľné," dodal.Ako spresnil, slovenskí piloti začínali svoj výcvik na lietadlách F-16 Block 30. Podľa jeho slov ide o lietadlo, ktoré je avionicky podobne vybavené ako lietadlo Block-70, ktoré má ale najmodernejšie systémy.Ako Gregor priblížil, systém rádiolokátora je takmer identický s lietadlom F-35. Súčasne informoval, že slovenské F-16 budú vo vzduchu až po tom, čo sprocesujú kompletnú administratívu. „Musíme lietadlo zapísať do vojenského registra, spraviť akceptačné skúšky lietadla a nakoniec zálet lietadiel, po ktorom ich budeme schopní používať," uzavrel Gregor.