Lietadlo Korean Air zišlo z dráhy, pristávalo v zlom počasí (video+foto)

24.10.2022 (Webnoviny.sk) - Lietadlo spoločnosti Korean Air v nedeľu pri pristávaní na filipínskom Medzinárodnom letisku Mactan-Cebu zišlo z dráhy a vážne sa poškodilo.Na palube bolo 173 ľudí, z toho 162 pasažierov, no z incidentu vyviazli bez zranení. Lietadlo smerujúce z juhokórejského Inčchnonu pristávalo v zlom počasí. Podľa Korean Air sa o to pokúsilo dvakrát a na tretí raz zišlo z dráhy.Lietadlo ešte v pondelok blokuje jedinú použiteľnú dráhu na letisku Mactan-Cebu, takže to zostáva zatvorené a desiatky tamojších letov zrušili. Filipínske úrady už začali vyšetrovanie.