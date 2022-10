Zelenskyj odsúdil nepodložené ruské tvrdenia a takzvanej špinavej bombe

24.10.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajina odsúdila nepodložné tvrdenia Moskvy, že sa môže pokúsiť v konflikte použiť takzvanú špinavú bombu.O ukrajinskom použití konvenčnej bomby s obsahom jadrového materiálu, ktorý sa rozšíri pri jej explózii, v nedeľu hovoril v telefonátoch so šéfmi rezortov obrany Veľkej Británie, Francúzska a Turecka ruský minister obrany Sergej Šojgu.Ako informuje spravodajský portál BBC, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na jeho tvrdenia reagoval s tým, že Rusko samé by sa mohlo pripravovať na takýto útok, pretože je „zdrojom všetkého špinavého, čo sa dá v tejto vojne predstaviť“. Zároveň povedal, že Rusko ohrozuje svet jadrovou katastrofou v Záporožskej jadrovej elektrárni a vytvára hrozbu možným vyhodením dôležitej Kachovskej priehrady do vzduchu, čo Kremeľ popiera.Zelenskyj tiež vyzval svetovú komunitu, aby „reagovala najtvrdším možným spôsobom". Spojenci Ukrajiny tiež odmietli tvrdenia ruského ministra, pričom USA uviedli, že „odmietajú akúkoľvek zámienku na ruskú eskaláciu".