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27. septembra 2026
Lietadlo Lufthansy odklonili do Lyonu po požiari externej batérie
Posádka horiacu powerbanku okamžite uložila do špeciálneho ochranného obalu, nikto sa nezranil a lietadlo bezpečne pristálo. Lietadlo spoločnosti
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27.9.2026 (SITA.sk) - Posádka horiacu powerbanku okamžite uložila do špeciálneho ochranného obalu, nikto sa nezranil a lietadlo bezpečne pristálo.
Incident sa stal v sobotu na palube Airbusu A321-200, ktorý viezol 198 cestujúcich do portugalskej metropoly.
Hovorca Lufthansy uviedol, že posádka horiacu prenosnú nabíjaciu batériu okamžite zabezpečila v špeciálnom ochrannom obale určenom pre lítiové batérie. Nikto sa pri incidente nezranil.
Kapitán sa napriek zvládnutiu situácie preventívne rozhodol odkloniť let do Lyonu. Lietadlo tam bezpečne pristálo bez ďalších komplikácií.
Cestujúcich ubytovali na noc v hoteli a v nedeľu pokračovali v ceste do Lisabonu.
„Bezpečnosť našich cestujúcich a posádok zostáva pre Lufthansu za každých okolností najvyššou prioritou,“ uviedla spoločnosť.
Lufthansa od januára zakazuje na palube svojich lietadiel používanie a nabíjanie powerbánk. Cestujúci si ich však za stanovených bezpečnostných podmienok môžu vziať do kabíny.
Jeden cestujúci môže mať na palube najviac dve powerbanky. Na ich prepravu sa vzťahujú osobitné bezpečnostné pravidlá pre lítiové batérie.
Zdroj: SITA.sk - Lietadlo Lufthansy odklonili do Lyonu po požiari externej batérie © SITA Všetky práva vyhradené.
Lietadlo spoločnosti Lufthansa smerujúce z Frankfurtu nad Mohanom do Lisabonu museli odkloniť do francúzskeho Lyonu po tom, ako počas letu začala horieť powerbanka jedného z cestujúcich, oznámila letecká spoločnosť.
Incident sa stal v sobotu na palube Airbusu A321-200, ktorý viezol 198 cestujúcich do portugalskej metropoly.
Hovorca Lufthansy uviedol, že posádka horiacu prenosnú nabíjaciu batériu okamžite zabezpečila v špeciálnom ochrannom obale určenom pre lítiové batérie. Nikto sa pri incidente nezranil.
Kapitán sa napriek zvládnutiu situácie preventívne rozhodol odkloniť let do Lyonu. Lietadlo tam bezpečne pristálo bez ďalších komplikácií.
Cestujúcich ubytovali na noc v hoteli a v nedeľu pokračovali v ceste do Lisabonu.
„Bezpečnosť našich cestujúcich a posádok zostáva pre Lufthansu za každých okolností najvyššou prioritou,“ uviedla spoločnosť.
Lufthansa od januára zakazuje na palube svojich lietadiel používanie a nabíjanie powerbánk. Cestujúci si ich však za stanovených bezpečnostných podmienok môžu vziať do kabíny.
Jeden cestujúci môže mať na palube najviac dve powerbanky. Na ich prepravu sa vzťahujú osobitné bezpečnostné pravidlá pre lítiové batérie.
Zdroj: SITA.sk - Lietadlo Lufthansy odklonili do Lyonu po požiari externej batérie © SITA Všetky práva vyhradené.
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