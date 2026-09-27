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27. septembra 2026
Viaceré opozičné strany sú pripravené podporiť predčasné voľby, koaličný zlepenec sa rozpadá – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Predčasné parlamentné voľby Predčasné parlamentné voľby v SR
Michal Šimečka poukázal aj na slová o tom, že Robert Fico chce stiahnuť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS), ktorý predložil prezidentovi. Ficov zlepenec sa ...
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27.9.2026 (SITA.sk) - Michal Šimečka poukázal aj na slová o tom, že Robert Fico chce stiahnuť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS), ktorý predložil prezidentovi.
Ficov zlepenec sa definitívne rozpadá. Na tlačovej besede to skonštatoval predseda najsilnejšieho opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka. Podľa jeho slov sa súčasná vládna koalícia dostala do rovnakej situácie ako v minulosti vláda Igora Matoviča.
Jediné riešenie sú podľa neho čo najskoršie predčasné voľby, poukázal, že túto možnosť už pripustil aj samotný premiér Robert Fico (Smer-SD). Ten v relácii V politike v televízii TA3 možnosť konania predčasných parlamentných volieb v januári budúceho roka naznačil v kontexte aktuálnej politickej situácie.
Šimečka zdôraznil, že je to Ficova zodpovednosť, keďže je predsedom vlády. V súčasnej situácii sme podľa predsedu PS aj preto, lebo „Fico nemal reálny záujem o vládnutie”. Cieľom bolo podľa jeho slov schválenie novely Trestného zákona či rozbehnutie kšeftov.
Šimečka poukázal aj na slová o tom, že Fico chce stiahnuť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS), ktorý predložil prezidentovi. Situáciu šéf progresívcov prirovnal k tej, keď Igor Matovič v pozícii ministra financií priniesol svoju demisiu do prezidentského paláca, následne ju ale vzal z rúk príslušného pracovníka. „Celá situácia ukazuje na politickú impotenciu predsedu vlády,” povedal Šimečka na margo súčasnej situácie.
Progresívci podľa Šimečkových slov v utorok 29. septembra popoludní podajú v Národnej rade SR procedurálny návrh na predradenie bodu na odvolávanie ministra životného prostredia Tomáš Tarabu. „Ten bod je zaradený. My iba navrhneme, aby sa o ňom rokovalo okamžite,”
Minister podľa Šimečku nemá dôveru parlamentu. Doplnil, že nech bude nasledovať čokoľvek, je tu 33 hlasov za predčasné voľby. Šimečka rovnako podotkol, že ak by boli predčasné voľby v januári, predpokladá aj neschválenie rozpočtu a rozpočtové provizórium.
Progresívne Slovensko je podľa jeho predsedu plne pripravené na predčasné voľby a rokuje aj s opozičnými partnermi s cieľom predísť prepadávaniu hlasov vo voľbách. „Poďme do toho. Dajme si predčasné voľby,” odkázal premiérovi Ficovi, avizujúc, že ak navrhnú januárový termín, tak PS zaň zahlasuje.
Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová zareagovala vyjadrením, Robert Fico by mal okamžite podať demisiu.
„Sme svedkami úplného rozkladu jeho zlepenca, mimoriadne vážnych podozrení z korupcie a kupčenia s parlamentnou väčšinou. Koaliční partneri verejne hovoria o zlodejinách vo vlastnej vláde a vzápätí sa dohadujú, za akých podmienok ju ešte podržia. Tento spolok drží pohromade už len boj o korisť a strach zo spravodlivosti,” uviedla.
Poukázala aj na premiérové vyjadrenia súvisiace s cenami pohonných hmôt a dodala, že „Ficov politický úpadok dokonale ilustruje aj to, že namiesto riešení pre ľudí opäť straší obyvateľstvo vojnou, čo bude robiť až do volieb”. Podľa poslankyne nie je normálne, aby sa vláda „zaoberala výlučne vlastnými kšeftami a beztrestnosťou, zatiaľ čo svojimi hlúpymi a nekompetentnými rozhodnutiami ďalej likviduje fungovanie štátu”. Premiér sa tiež podľa jej názoru nemôže vyhovárať na svojich partnerov, zdôraznila, že za súčasnú situáciu nesie zodpovednosť on.
Opozičné Hnutie Slovensko avizovalo, že jeho poslanecký klub je pripravený zahlasovať za predčasné parlamentné voľby ešte tento rok. Podľa poslanca parlamentu Gábora Grendela Slovensko nemá dôvod čakať až do januára.
„Čím skôr skončí tento rozhádaný zlepenec, tým lepšie pre Slovensko. Prečo čakať do januára? Nech sú predčasné voľby ešte tento rok. My sme pripravení za taký návrh zahlasovať,“ uviedol a dodal, že premiérove dnešné výroky v podstate odštartovali predvolebnú kampaň.
Podľa Grendela sú aj priznaním toho, že vláda nedokáže splniť sľuby, s ktorými išla do volieb. „Nebudú lacnejšie ani potraviny, ani energie, ani pohonné hmoty. Jednoducho nikto na Slovensku sa nebude mať lepšie. A dokonca už ani tú stabilnú vládu nedokáže garantovať,“ myslí si poslanec. Kriticky sa vyjadril aj k správaniu premiéra Fica voči SNS a jej predsedovi Andrejovi Dankovi, v súvislosti s Tomášom Tarabom.
„Robert Fico dnes s Andrejom Dankom opäť vytrel podlahu. Keď potreboval otvoriť schôdzu národnej rady, tváril sa, že predložil do Prezidentského paláca návrh na odvolanie Tomáša Tarabu. A teraz, keď je schôdza otvorená, zrazu hovorí, že to celé vezme späť,“ myslí si Grendel a dodal, že Fico takto ďalej ponižuje menšie koaličné strany. Riešením je podľa Grendela a Hnutia Slovensko čo najskoršie ukončenie súčasného vládnutia a rozhodnutie občanov v predčasných voľbách.
Reagovala aj opozičná strana Sloboda a Solidarita. „Pán Fico, vaše reči o predčasných voľbách sú komické. Ak nemáte 76 poslancov, podajte demisiu a opustite Úrad vlády spolu so všetkými tými živlami, vďaka ktorým dnes smeráci zarábajú na obchodovaní so zbraňami a zlodejinách!” odkázali liberáli premiérovi na sociálnej sieti.
Podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia Viliam Karas v relácii Na telo v televízii Markíza tiež vyzval koalíciu, aby sa pristúpilo k predčasným voľbám. Koalícia podľa neho stratila väčšinu.
Na premiérove výroky o predčasných parlamentných voľbách zareagovalo aj mimoparlamentné hnutie Republika. Ako uviedol na sociálnej sieti jeho predseda Milan Uhrík, v prípade rozpadu vlády sú na predčasné voľby pripravení.
„Premiér Fico dnes pripustil možnosť predčasných volieb v januári. Ak by sa vláda naozaj rozpadla, a v parlamente by opozícia získala väčšinu, tak predčasné voľby by boli logické. Vláda so zlepencom plným vydierania, sólo hráčov a zbytočných politických hádok nemá pre občanov zmysel...” napísal.
Hnutie Republika podľa neho vybudovalo pevný a stabilný tím. Uhrík podotkol, že po predčasných voľbách netúžia, no ak prídu, sú na ne pripravení.
Zdroj: SITA.sk - Viaceré opozičné strany sú pripravené podporiť predčasné voľby, koaličný zlepenec sa rozpadá – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Ficov zlepenec sa definitívne rozpadá. Na tlačovej besede to skonštatoval predseda najsilnejšieho opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka. Podľa jeho slov sa súčasná vládna koalícia dostala do rovnakej situácie ako v minulosti vláda Igora Matoviča.
Jediné riešenie sú podľa neho čo najskoršie predčasné voľby, poukázal, že túto možnosť už pripustil aj samotný premiér Robert Fico (Smer-SD). Ten v relácii V politike v televízii TA3 možnosť konania predčasných parlamentných volieb v januári budúceho roka naznačil v kontexte aktuálnej politickej situácie.
Šimečka zdôraznil, že je to Ficova zodpovednosť, keďže je predsedom vlády. V súčasnej situácii sme podľa predsedu PS aj preto, lebo „Fico nemal reálny záujem o vládnutie”. Cieľom bolo podľa jeho slov schválenie novely Trestného zákona či rozbehnutie kšeftov.
Odvolávanie Tarabu
Šimečka poukázal aj na slová o tom, že Fico chce stiahnuť návrh na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nom. SNS), ktorý predložil prezidentovi. Situáciu šéf progresívcov prirovnal k tej, keď Igor Matovič v pozícii ministra financií priniesol svoju demisiu do prezidentského paláca, následne ju ale vzal z rúk príslušného pracovníka. „Celá situácia ukazuje na politickú impotenciu predsedu vlády,” povedal Šimečka na margo súčasnej situácie.
Progresívci podľa Šimečkových slov v utorok 29. septembra popoludní podajú v Národnej rade SR procedurálny návrh na predradenie bodu na odvolávanie ministra životného prostredia Tomáš Tarabu. „Ten bod je zaradený. My iba navrhneme, aby sa o ňom rokovalo okamžite,”
Minister podľa Šimečku nemá dôveru parlamentu. Doplnil, že nech bude nasledovať čokoľvek, je tu 33 hlasov za predčasné voľby. Šimečka rovnako podotkol, že ak by boli predčasné voľby v januári, predpokladá aj neschválenie rozpočtu a rozpočtové provizórium.
Progresívne Slovensko je podľa jeho predsedu plne pripravené na predčasné voľby a rokuje aj s opozičnými partnermi s cieľom predísť prepadávaniu hlasov vo voľbách. „Poďme do toho. Dajme si predčasné voľby,” odkázal premiérovi Ficovi, avizujúc, že ak navrhnú januárový termín, tak PS zaň zahlasuje.
Úplný rozklad zlepenca
Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová zareagovala vyjadrením, Robert Fico by mal okamžite podať demisiu.
„Sme svedkami úplného rozkladu jeho zlepenca, mimoriadne vážnych podozrení z korupcie a kupčenia s parlamentnou väčšinou. Koaliční partneri verejne hovoria o zlodejinách vo vlastnej vláde a vzápätí sa dohadujú, za akých podmienok ju ešte podržia. Tento spolok drží pohromade už len boj o korisť a strach zo spravodlivosti,” uviedla.
Poukázala aj na premiérové vyjadrenia súvisiace s cenami pohonných hmôt a dodala, že „Ficov politický úpadok dokonale ilustruje aj to, že namiesto riešení pre ľudí opäť straší obyvateľstvo vojnou, čo bude robiť až do volieb”. Podľa poslankyne nie je normálne, aby sa vláda „zaoberala výlučne vlastnými kšeftami a beztrestnosťou, zatiaľ čo svojimi hlúpymi a nekompetentnými rozhodnutiami ďalej likviduje fungovanie štátu”. Premiér sa tiež podľa jej názoru nemôže vyhovárať na svojich partnerov, zdôraznila, že za súčasnú situáciu nesie zodpovednosť on.
Fico si s Dankom vytrel podlahu
Opozičné Hnutie Slovensko avizovalo, že jeho poslanecký klub je pripravený zahlasovať za predčasné parlamentné voľby ešte tento rok. Podľa poslanca parlamentu Gábora Grendela Slovensko nemá dôvod čakať až do januára.
„Čím skôr skončí tento rozhádaný zlepenec, tým lepšie pre Slovensko. Prečo čakať do januára? Nech sú predčasné voľby ešte tento rok. My sme pripravení za taký návrh zahlasovať,“ uviedol a dodal, že premiérove dnešné výroky v podstate odštartovali predvolebnú kampaň.
Podľa Grendela sú aj priznaním toho, že vláda nedokáže splniť sľuby, s ktorými išla do volieb. „Nebudú lacnejšie ani potraviny, ani energie, ani pohonné hmoty. Jednoducho nikto na Slovensku sa nebude mať lepšie. A dokonca už ani tú stabilnú vládu nedokáže garantovať,“ myslí si poslanec. Kriticky sa vyjadril aj k správaniu premiéra Fica voči SNS a jej predsedovi Andrejovi Dankovi, v súvislosti s Tomášom Tarabom.
„Robert Fico dnes s Andrejom Dankom opäť vytrel podlahu. Keď potreboval otvoriť schôdzu národnej rady, tváril sa, že predložil do Prezidentského paláca návrh na odvolanie Tomáša Tarabu. A teraz, keď je schôdza otvorená, zrazu hovorí, že to celé vezme späť,“ myslí si Grendel a dodal, že Fico takto ďalej ponižuje menšie koaličné strany. Riešením je podľa Grendela a Hnutia Slovensko čo najskoršie ukončenie súčasného vládnutia a rozhodnutie občanov v predčasných voľbách.
Reagovala aj opozičná strana Sloboda a Solidarita. „Pán Fico, vaše reči o predčasných voľbách sú komické. Ak nemáte 76 poslancov, podajte demisiu a opustite Úrad vlády spolu so všetkými tými živlami, vďaka ktorým dnes smeráci zarábajú na obchodovaní so zbraňami a zlodejinách!” odkázali liberáli premiérovi na sociálnej sieti.
Predčasné voľby by boli logické
Podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia Viliam Karas v relácii Na telo v televízii Markíza tiež vyzval koalíciu, aby sa pristúpilo k predčasným voľbám. Koalícia podľa neho stratila väčšinu.
Na premiérove výroky o predčasných parlamentných voľbách zareagovalo aj mimoparlamentné hnutie Republika. Ako uviedol na sociálnej sieti jeho predseda Milan Uhrík, v prípade rozpadu vlády sú na predčasné voľby pripravení.
„Premiér Fico dnes pripustil možnosť predčasných volieb v januári. Ak by sa vláda naozaj rozpadla, a v parlamente by opozícia získala väčšinu, tak predčasné voľby by boli logické. Vláda so zlepencom plným vydierania, sólo hráčov a zbytočných politických hádok nemá pre občanov zmysel...” napísal.
Hnutie Republika podľa neho vybudovalo pevný a stabilný tím. Uhrík podotkol, že po predčasných voľbách netúžia, no ak prídu, sú na ne pripravení.
Zdroj: SITA.sk - Viaceré opozičné strany sú pripravené podporiť predčasné voľby, koaličný zlepenec sa rozpadá – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Opozícia Predčasné parlamentné voľby Predčasné parlamentné voľby v SR
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