Lietadlo sa prepadlo o asi 305 metrov a evidujú aj zranených. Let spoločnosti Lufthansa museli odkloniť (video)

A Lufthansa Airbus A330-343 aircraft (D-AIKK) operating flight LH469 from Austin (AUS) to Frankfurt (FRA),that experienced "significant turbulence" was diverted to Washington Dulles International Airport and seven people on board were hospitalised.

2.3.2023 (SITA.sk) - Let spoločnosti Lufthansa z Austinu v americkom Texase do nemeckého Frankfurtu nad Mohanom, ktorý zažil silné turbulencie, presmerovali na medzinárodné letisko vo Washingtone a sedem ľudí previezli do nemocníc. Utrpeli však iba ľahšie zranenia.Airbus A330 nahlásil počas letu nad Tennessee silné turbulencie vo výške asi 11 300 metrov. V istej chvíli dokonca lietadlo. „Všetko sa akoby vznášalo a na chvíľu sme boli v beztiažovom stave,“ povedala jedna z cestujúcich.Podľa správy amerického Národného úradu pre bezpečnosť dopravy z roku 2021 sú turbulencie naďalej hlavnou príčinou nehôd a zranení počas letu. Turbulencie predstavovali v rokoch 2009 až 2018 príčinu dovedna 37,6 % všetkých nehôd väčších komerčných leteckých spoločností.Turbulencia je v podstate nestabilný vzduch, ktorý sa pohybuje nepredvídateľným spôsobom. Väčšina ľudí si to spája so silnými búrkami. Najnebezpečnejším typom sú však turbulencie čistého vzduchu, ktoré je ťažké predvídať a často nastanú bez viditeľného varovania na oblohe.