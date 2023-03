Sociálni demokrati nepotrestajú bývalého kancelára Schrödera za väzby na Rusko

Neexistuje dostatok dôkazov

2.3.2023 (SITA.sk) - Krajinský výbor nemeckej Sociálnodemokratickej strany v Hannoveri zamietol návrhy na potrestanie bývalého kancelára Gerharda Schrödera za väzby s ruskými štátnymi spoločnosťami. Vo štvrtok o tom informovali miestne médiá.Podľa agentúry dpa a ďalších výbor strany odmietol návrhy na potrestanie Schrödera za zaangažovanie sa s ruskými energetickými spoločnosťami Rosnefť Gazprom a tiež Nord Stream AG , ktorá prevádzkuje vlani poškodené podmorské plynovody.Stranícka komisia rozhodla, že nie je dostatok dôkazov o tom, že by Schröder, ktorý bol kancelárom v rokoch 1998 až 2005 a lídrom sociálnych demokratov v rokoch 1999 až 2004, porušil zásady alebo stanovy strany.Poznamenala pritom, že nemeckí politici mohli nesprávne posúdiť riziká, ktoré predstavuje závislosť krajiny od ruských energií, no to sa podľa komisie nevzťahuje výlučne na Schrödera.Schröderovi, ktorý je dlhoročným priateľom ruského vodcu Vladimira Putina , hrozilo vylúčenie zo strany. Proti rozhodnutiu sa podľa agentúry AP možno odvolať.